Blockchain Web Services (BWS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02443105$ 0.02443105 $ 0.02443105 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) -0.24% Promjena cijene (7D) -0.24%

Blockchain Web Services (BWS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BWStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWS je $ 0.02443105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWS se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Web Services (BWS)

Tržišna kapitalizacija $ 98.24K$ 98.24K $ 98.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.24K$ 98.24K $ 98.24K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Web Services je $ 98.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.24K.