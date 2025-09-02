Više o BWS

Blockchain Web Services Cijena (BWS)

$0.00098237
Grafikon aktualnih cijena Blockchain Web Services (BWS)
Blockchain Web Services (BWS) Informacije o cijeni (USD)

+0.82%

+0.37%

-0.24%

-0.24%

Blockchain Web Services (BWS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BWStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWS je $ 0.02443105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWS se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Web Services (BWS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Web Services je $ 98.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.24K.

Blockchain Web Services (BWS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blockchain Web Services u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blockchain Web Services u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blockchain Web Services u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blockchain Web Services u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.37%
30 dana$ 0+9.23%
60 dana$ 0+18.99%
90 dana$ 0--

Što je Blockchain Web Services (BWS)

Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.

Resurs Blockchain Web Services (BWS)

Službena web-stranica

Blockchain Web Services Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blockchain Web Services (BWS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blockchain Web Services (BWS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blockchain Web Services.

Provjerite Blockchain Web Services predviđanje cijene sada!

BWS u lokalnim valutama

Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blockchain Web Services (BWS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BWS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blockchain Web Services (BWS)

Koliko Blockchain Web Services (BWS) vrijedi danas?
Cijena BWS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BWS u USD?
Trenutačna cijena BWS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blockchain Web Services?
Tržišna kapitalizacija za BWS je $ 98.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BWS?
Količina u optjecaju za BWS je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BWS?
BWS je postigao ATH cijenu od 0.02443105 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BWS?
BWS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BWS?
24-satni obujam trgovanja za BWS je -- USD.
Hoće li BWS još narasti ove godine?
BWS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BWS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Blockchain Web Services (BWS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.