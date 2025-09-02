Bag (BAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00012885 24-satna najviša cijena $ 0.00013682 Najviša cijena ikada $ 0.00620995 Najniža cijena $ 0.0001014 Promjena cijene (1H) +1.56% Promjena cijene (1D) -0.43% Promjena cijene (7D) -3.32%

Bag (BAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001358. Tijekom protekla 24 sata, BAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012885 i najviše cijene $ 0.00013682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAG je $ 0.00620995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001014.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAG se promijenio za +1.56% u posljednjih sat vremena, -0.43% u posljednjih 24 sata i -3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bag (BAG)

Tržišna kapitalizacija $ 800.64K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 800.64K Količina u optjecaju 5.94B Ukupna količina 5,935,506,918.664309

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bag je $ 800.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAG je 5.94B, s ukupnom količinom od 5935506918.664309. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 800.64K.