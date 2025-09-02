ALF (ALF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.67% Promjena cijene (1D) +1.59% Promjena cijene (7D) -6.17% Promjena cijene (7D) -6.17%

ALF (ALF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALF se promijenio za +1.67% u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i -6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALF (ALF)

Tržišna kapitalizacija $ 152.09K$ 152.09K $ 152.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.09K$ 152.09K $ 152.09K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALF je $ 152.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALF je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.09K.