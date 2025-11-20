Rizenet Token Cijena danas

Trenutačna cijena Rizenet Token (RIZE) danas je $ 0.01081, s promjenom od 0.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIZE u USD je $ 0.01081 po RIZE.

Rizenet Token trenutačno je na #1035 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10.50M, s količinom u optjecaju od 971.00M RIZE. Tijekom posljednja 24 sata, RIZE trgovao je između $ 0.01028 (niska) i $ 0.01187 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.10217127339481945, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.009399484657953174.

U kratkoročnim performansama, RIZE se kretao -0.19% u posljednjem satu i +4.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 49.94K.

Informacije o tržištu Rizenet Token (RIZE)

Poredak No.1035 Tržišna kapitalizacija $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Obujam (24 sata) $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.05M$ 54.05M $ 54.05M Količina u optjecaju 971.00M 971.00M 971.00M Maksimalna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Ukupna količina 4,998,218,178.336312 4,998,218,178.336312 4,998,218,178.336312 Stopa optjecaja 19.41% Javni blockchain BASE

