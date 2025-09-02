Što je Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM Predviđanje cijene (USD)

Neon EVM (NEON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neon EVM (NEON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Neon EVM (NEON)

NEON u lokalnim valutama

Neon EVM Resurs

Za dublje razumijevanje Neon EVM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neon EVM Koliko Neon EVM (NEON) vrijedi danas? Cijena NEON uživo u USD je 0.11966 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NEON u USD? $ 0.11966 . Provjerite Trenutačna cijena NEON u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Neon EVM? Tržišna kapitalizacija za NEON je $ 28.65M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NEON? Količina u optjecaju za NEON je 239.47M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEON? NEON je postigao ATH cijenu od 3.8649648632805813 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEON? NEON je vidio ATL cijenu od 0.05373474191452677 USD . Koliki je obujam trgovanja za NEON? 24-satni obujam trgovanja za NEON je $ 65.64K USD . Hoće li NEON još narasti ove godine? NEON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEON predviđanje cijene za detaljniju analizu.

