Neon EVM Logotip

Neon EVM Cijena(NEON)

1 NEON u USD cijena uživo:

$0.1192
$0.1192
-4.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Neon EVM (NEON)
Neon EVM (NEON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.11921
$ 0.11921
24-satna najniža cijena
$ 0.13089
$ 0.13089
24-satna najviša cijena

$ 0.11921
$ 0.11921

$ 0.13089
$ 0.13089

$ 3.8649648632805813
$ 3.8649648632805813

$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677

+0.14%

-4.45%

-9.71%

-9.71%

Neon EVM (NEON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11966. Tijekom protekla 24 sata, NEONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.11921 i najviše cijene $ 0.13089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEON je $ 3.8649648632805813, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05373474191452677.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEON se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -9.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neon EVM (NEON)

No.738

$ 28.65M
$ 28.65M

$ 65.64K
$ 65.64K

$ 119.66M
$ 119.66M

239.47M
239.47M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.94%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neon EVM je $ 28.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.64K. Količina u optjecaju NEON je 239.47M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.66M.

Neon EVM (NEON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Neon EVM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0055514-4.45%
30 dana$ +0.03329+38.54%
60 dana$ +0.02492+26.30%
90 dana$ +0.00473+4.11%
Neon EVM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEON od $ -0.0055514 (-4.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Neon EVM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03329 (+38.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Neon EVM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEON od $ +0.02492 (+26.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Neon EVM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00473 (+4.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Neon EVM (NEON)?

Pogledajte Neon EVM stranicu Povijest cijena sada.

Što je Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Neon EVM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Neon EVM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Neon EVM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Neon EVM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neon EVM (NEON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neon EVM (NEON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neon EVM.

Provjerite Neon EVM predviđanje cijene sada!

Neon EVM (NEON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neon EVM (NEON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Neon EVM (NEON)

Tražiš kako kupiti Neon EVM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Neon EVM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEON u lokalnim valutama

1 Neon EVM(NEON) u VND
3,148.8529
1 Neon EVM(NEON) u AUD
A$0.1818832
1 Neon EVM(NEON) u GBP
0.0873518
1 Neon EVM(NEON) u EUR
0.101711
1 Neon EVM(NEON) u USD
$0.11966
1 Neon EVM(NEON) u MYR
RM0.5049652
1 Neon EVM(NEON) u TRY
4.9228124
1 Neon EVM(NEON) u JPY
¥17.59002
1 Neon EVM(NEON) u ARS
ARS$164.8208806
1 Neon EVM(NEON) u RUB
9.6398096
1 Neon EVM(NEON) u INR
10.536063
1 Neon EVM(NEON) u IDR
Rp1,961.6390304
1 Neon EVM(NEON) u KRW
166.889802
1 Neon EVM(NEON) u PHP
6.8361758
1 Neon EVM(NEON) u EGP
￡E.5.8059032
1 Neon EVM(NEON) u BRL
R$0.6497538
1 Neon EVM(NEON) u CAD
C$0.1639342
1 Neon EVM(NEON) u BDT
14.5422798
1 Neon EVM(NEON) u NGN
183.2461274
1 Neon EVM(NEON) u COP
$480.5617396
1 Neon EVM(NEON) u ZAR
R.2.106016
1 Neon EVM(NEON) u UAH
4.9575138
1 Neon EVM(NEON) u VES
Bs17.47036
1 Neon EVM(NEON) u CLP
$115.83088
1 Neon EVM(NEON) u PKR
Rs33.9547216
1 Neon EVM(NEON) u KZT
64.5063128
1 Neon EVM(NEON) u THB
฿3.8662146
1 Neon EVM(NEON) u TWD
NT$3.6663824
1 Neon EVM(NEON) u AED
د.إ0.4391522
1 Neon EVM(NEON) u CHF
Fr0.095728
1 Neon EVM(NEON) u HKD
HK$0.9321514
1 Neon EVM(NEON) u AMD
֏45.7412316
1 Neon EVM(NEON) u MAD
.د.م1.0745468
1 Neon EVM(NEON) u MXN
$2.231659
1 Neon EVM(NEON) u SAR
ريال0.448725
1 Neon EVM(NEON) u PLN
0.4355624
1 Neon EVM(NEON) u RON
лв0.5181278
1 Neon EVM(NEON) u SEK
kr1.1236074
1 Neon EVM(NEON) u BGN
лв0.1986356
1 Neon EVM(NEON) u HUF
Ft40.397216
1 Neon EVM(NEON) u CZK
2.4961076
1 Neon EVM(NEON) u KWD
د.ك0.0364963
1 Neon EVM(NEON) u ILS
0.400861
1 Neon EVM(NEON) u AOA
Kz109.0784662
1 Neon EVM(NEON) u BHD
.د.ب0.04511182
1 Neon EVM(NEON) u BMD
$0.11966
1 Neon EVM(NEON) u DKK
kr0.7622342
1 Neon EVM(NEON) u HNL
L3.135092
1 Neon EVM(NEON) u MUR
5.480428
1 Neon EVM(NEON) u NAD
$2.1048194
1 Neon EVM(NEON) u NOK
kr1.1954034
1 Neon EVM(NEON) u NZD
$0.2022254
1 Neon EVM(NEON) u PAB
B/.0.11966
1 Neon EVM(NEON) u PGK
K0.5061618
1 Neon EVM(NEON) u QAR
ر.ق0.4355624
1 Neon EVM(NEON) u RSD
дин.11.9803592

Neon EVM Resurs

Za dublje razumijevanje Neon EVM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Neon EVM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neon EVM

Koliko Neon EVM (NEON) vrijedi danas?
Cijena NEON uživo u USD je 0.11966 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEON u USD?
Trenutačna cijena NEON u USD je $ 0.11966. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neon EVM?
Tržišna kapitalizacija za NEON je $ 28.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEON?
Količina u optjecaju za NEON je 239.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEON?
NEON je postigao ATH cijenu od 3.8649648632805813 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEON?
NEON je vidio ATL cijenu od 0.05373474191452677 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEON?
24-satni obujam trgovanja za NEON je $ 65.64K USD.
Hoće li NEON još narasti ove godine?
NEON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Neon EVM (NEON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NEON u USD kalkulator

Iznos

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0.11966 USD

Trgujte NEON

NEONUSDT
$0.1192
$0.1192
-4.47%

