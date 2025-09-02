Više o MXSOL

Mexc Staked SOL Logotip

Mexc Staked SOL Cijena(MXSOL)

1 MXSOL u USD cijena uživo:

$201.26
$201.26$201.26
+0.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mexc Staked SOL (MXSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:15 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 192.36
$ 192.36$ 192.36
24-satna najniža cijena
$ 205.98
$ 205.98$ 205.98
24-satna najviša cijena

$ 192.36
$ 192.36$ 192.36

$ 205.98
$ 205.98$ 205.98

--
----

--
----

+1.26%

+0.54%

+5.92%

+5.92%

Mexc Staked SOL (MXSOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 201.26. Tijekom protekla 24 sata, MXSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 192.36 i najviše cijene $ 205.98, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXSOL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXSOL se promijenio za +1.26% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mexc Staked SOL (MXSOL)

--
----

$ 79.21K
$ 79.21K$ 79.21K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mexc Staked SOL je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.21K. Količina u optjecaju MXSOL je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mexc Staked SOL za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.081+0.54%
30 dana$ +39.55+24.45%
60 dana$ +48.94+32.12%
90 dana$ +51.26+34.17%
Mexc Staked SOL promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MXSOL od $ +1.081 (+0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mexc Staked SOL 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +39.55 (+24.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mexc Staked SOL 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MXSOL od $ +48.94 (+32.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mexc Staked SOL 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +51.26 (+34.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mexc Staked SOL (MXSOL)?

Pogledajte Mexc Staked SOL stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mexc Staked SOL ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MXSOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mexc Staked SOL na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mexc Staked SOL učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mexc Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mexc Staked SOL (MXSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mexc Staked SOL (MXSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mexc Staked SOL.

Provjerite Mexc Staked SOL predviđanje cijene sada!

Mexc Staked SOL (MXSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mexc Staked SOL (MXSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mexc Staked SOL (MXSOL)

Tražiš kako kupiti Mexc Staked SOL? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mexc Staked SOL na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MXSOL u lokalnim valutama

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u VND
5,296,156.9
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u AUD
A$305.9152
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u GBP
146.9198
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u EUR
171.071
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u USD
$201.26
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u MYR
RM849.3172
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u TRY
8,281.849
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u JPY
¥29,585.22
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u ARS
ARS$277,217.5366
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u RUB
16,215.5182
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u INR
17,735.0312
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u IDR
Rp3,299,343.7344
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u KRW
280,304.865
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u PHP
11,518.1098
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u EGP
￡E.9,767.1478
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u BRL
R$1,092.8418
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u CAD
C$275.7262
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u BDT
24,503.405
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u NGN
308,680.5124
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u COP
$808,272.2356
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u ZAR
R.3,544.1886
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u UAH
8,342.227
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u VES
Bs29,383.96
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u CLP
$194,819.68
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u PKR
Rs57,125.6384
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u KZT
108,553.6062
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u THB
฿6,492.6476
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u TWD
NT$6,168.619
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u AED
د.إ738.6242
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u CHF
Fr161.008
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u HKD
HK$1,567.8154
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u AMD
֏76,992.013
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u MAD
.د.م1,811.34
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u MXN
$3,753.499
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u SAR
ريال754.725
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u PLN
732.5864
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u RON
лв871.4558
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u SEK
kr1,889.8314
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u BGN
лв336.1042
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u HUF
Ft67,969.5272
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u CZK
4,198.2836
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u KWD
د.ك61.3843
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u ILS
674.221
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u AOA
Kz183,462.5782
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u BHD
.د.ب75.87502
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u BMD
$201.26
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u DKK
kr1,282.0262
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u HNL
L5,275.0246
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u MUR
9,217.708
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u NAD
$3,542.176
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u NOK
kr2,010.5874
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u NZD
$340.1294
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u PAB
B/.201.26
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u PGK
K851.3298
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u QAR
ر.ق734.599
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) u RSD
дин.20,150.1512

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mexc Staked SOL

Koliko Mexc Staked SOL (MXSOL) vrijedi danas?
Cijena MXSOL uživo u USD je 201.26 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MXSOL u USD?
Trenutačna cijena MXSOL u USD je $ 201.26. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mexc Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za MXSOL je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MXSOL?
Količina u optjecaju za MXSOL je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXSOL?
MXSOL je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXSOL?
MXSOL je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za MXSOL?
24-satni obujam trgovanja za MXSOL je $ 79.21K USD.
Hoće li MXSOL još narasti ove godine?
MXSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:15 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MXSOL u USD kalkulator

Iznos

MXSOL
MXSOL
USD
USD

1 MXSOL = 201.26 USD

Trgujte MXSOL

MXSOLUSDT
$201.26
$201.26$201.26
+0.55%

