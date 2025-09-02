Mexc Staked SOL (MXSOL) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Mexc Staked SOL (MXSOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 201.26. Tijekom protekla 24 sata, MXSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 192.36 i najviše cijene $ 205.98, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXSOL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXSOL se promijenio za +1.26% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Mexc Staked SOL (MXSOL)
--
----
$ 79.21K
$ 79.21K$ 79.21K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mexc Staked SOL je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.21K. Količina u optjecaju MXSOL je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
Mexc Staked SOL (MXSOL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Mexc Staked SOL za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +1.081
+0.54%
30 dana
$ +39.55
+24.45%
60 dana
$ +48.94
+32.12%
90 dana
$ +51.26
+34.17%
Mexc Staked SOL promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MXSOL od $ +1.081 (+0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Mexc Staked SOL 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +39.55 (+24.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Mexc Staked SOL 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MXSOL od $ +48.94 (+32.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Mexc Staked SOL 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +51.26 (+34.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mexc Staked SOL (MXSOL)?
MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.
Mexc Staked SOL Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Mexc Staked SOL (MXSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mexc Staked SOL (MXSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mexc Staked SOL.
Razumijevanje tokenomike Mexc Staked SOL (MXSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
