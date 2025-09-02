Više o MOBY

Moby AI Logotip

Moby AI Cijena(MOBY)

1 MOBY u USD cijena uživo:

$0.019434
$0.019434$0.019434
+2.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Moby AI (MOBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:36 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.018724
$ 0.018724$ 0.018724
24-satna najniža cijena
$ 0.021112
$ 0.021112$ 0.021112
24-satna najviša cijena

$ 0.018724
$ 0.018724$ 0.018724

$ 0.021112
$ 0.021112$ 0.021112

$ 0.05206149415858735
$ 0.05206149415858735$ 0.05206149415858735

$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896$ 0.008659115491059896

-0.47%

+2.05%

-10.70%

-10.70%

Moby AI (MOBY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.019429. Tijekom protekla 24 sata, MOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.018724 i najviše cijene $ 0.021112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOBY je $ 0.05206149415858735, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008659115491059896.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOBY se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, +2.05% u posljednjih 24 sata i -10.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moby AI (MOBY)

No.874

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

$ 58.86K
$ 58.86K$ 58.86K

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moby AI je $ 19.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.86K. Količina u optjecaju MOBY je 999.97M, s ukupnom količinom od 999971137.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.43M.

Moby AI (MOBY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Moby AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00039039+2.05%
30 dana$ -0.007628-28.20%
60 dana$ +0.008491+77.62%
90 dana$ +0.005798+42.53%
Moby AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOBY od $ +0.00039039 (+2.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Moby AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.007628 (-28.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Moby AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOBY od $ +0.008491 (+77.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Moby AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.005798 (+42.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Moby AI (MOBY)?

Pogledajte Moby AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Moby AI (MOBY)

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Moby AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Moby AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOBY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Moby AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Moby AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Moby AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moby AI (MOBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moby AI (MOBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moby AI.

Provjerite Moby AI predviđanje cijene sada!

Moby AI (MOBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moby AI (MOBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Moby AI (MOBY)

Tražiš kako kupiti Moby AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Moby AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOBY u lokalnim valutama

1 Moby AI(MOBY) u VND
511.274135
1 Moby AI(MOBY) u AUD
A$0.02953208
1 Moby AI(MOBY) u GBP
0.01418317
1 Moby AI(MOBY) u EUR
0.01651465
1 Moby AI(MOBY) u USD
$0.019429
1 Moby AI(MOBY) u MYR
RM0.08199038
1 Moby AI(MOBY) u TRY
0.79892048
1 Moby AI(MOBY) u JPY
¥2.856063
1 Moby AI(MOBY) u ARS
ARS$26.76169889
1 Moby AI(MOBY) u RUB
1.56539453
1 Moby AI(MOBY) u INR
1.70955771
1 Moby AI(MOBY) u IDR
Rp318.50814576
1 Moby AI(MOBY) u KRW
27.05973975
1 Moby AI(MOBY) u PHP
1.10978448
1 Moby AI(MOBY) u EGP
￡E.0.94288937
1 Moby AI(MOBY) u BRL
R$0.10549947
1 Moby AI(MOBY) u CAD
C$0.02661773
1 Moby AI(MOBY) u BDT
2.36120637
1 Moby AI(MOBY) u NGN
29.75337631
1 Moby AI(MOBY) u COP
$78.02802974
1 Moby AI(MOBY) u ZAR
R.0.3419504
1 Moby AI(MOBY) u UAH
0.80377773
1 Moby AI(MOBY) u VES
Bs2.836634
1 Moby AI(MOBY) u CLP
$18.84613
1 Moby AI(MOBY) u PKR
Rs5.50540144
1 Moby AI(MOBY) u KZT
10.45688209
1 Moby AI(MOBY) u THB
฿0.6275567
1 Moby AI(MOBY) u TWD
NT$0.59491598
1 Moby AI(MOBY) u AED
د.إ0.07130443
1 Moby AI(MOBY) u CHF
Fr0.0155432
1 Moby AI(MOBY) u HKD
HK$0.15135191
1 Moby AI(MOBY) u AMD
֏7.42692954
1 Moby AI(MOBY) u MAD
.د.م0.17447242
1 Moby AI(MOBY) u MXN
$0.36215656
1 Moby AI(MOBY) u SAR
ريال0.07285875
1 Moby AI(MOBY) u PLN
0.07052727
1 Moby AI(MOBY) u RON
лв0.08412757
1 Moby AI(MOBY) u SEK
kr0.18243831
1 Moby AI(MOBY) u BGN
лв0.03225214
1 Moby AI(MOBY) u HUF
Ft6.55709321
1 Moby AI(MOBY) u CZK
0.40509465
1 Moby AI(MOBY) u KWD
د.ك0.005925845
1 Moby AI(MOBY) u ILS
0.06508715
1 Moby AI(MOBY) u AOA
Kz17.71089353
1 Moby AI(MOBY) u BHD
.د.ب0.007305304
1 Moby AI(MOBY) u BMD
$0.019429
1 Moby AI(MOBY) u DKK
kr0.12376273
1 Moby AI(MOBY) u HNL
L0.50826264
1 Moby AI(MOBY) u MUR
0.8898482
1 Moby AI(MOBY) u NAD
$0.34117324
1 Moby AI(MOBY) u NOK
kr0.19429
1 Moby AI(MOBY) u NZD
$0.03283501
1 Moby AI(MOBY) u PAB
B/.0.019429
1 Moby AI(MOBY) u PGK
K0.08218467
1 Moby AI(MOBY) u QAR
ر.ق0.07072156
1 Moby AI(MOBY) u RSD
дин.1.94426003

Moby AI Resurs

Za dublje razumijevanje Moby AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Moby AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moby AI

Koliko Moby AI (MOBY) vrijedi danas?
Cijena MOBY uživo u USD je 0.019429 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOBY u USD?
Trenutačna cijena MOBY u USD je $ 0.019429. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moby AI?
Tržišna kapitalizacija za MOBY je $ 19.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOBY?
Količina u optjecaju za MOBY je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOBY?
MOBY je postigao ATH cijenu od 0.05206149415858735 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOBY?
MOBY je vidio ATL cijenu od 0.008659115491059896 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOBY?
24-satni obujam trgovanja za MOBY je $ 58.86K USD.
Hoće li MOBY još narasti ove godine?
MOBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:36 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

