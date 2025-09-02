Više o LESTER

Litecoin Mascot Logotip

Litecoin Mascot Cijena(LESTER)

1 LESTER u USD cijena uživo:

$0.0009735
$0.0009735$0.0009735
-17.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Litecoin Mascot (LESTER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:14 (UTC+8)

Litecoin Mascot (LESTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000948
$ 0.000948$ 0.000948
24-satna najniža cijena
$ 0.0012149
$ 0.0012149$ 0.0012149
24-satna najviša cijena

$ 0.000948
$ 0.000948$ 0.000948

$ 0.0012149
$ 0.0012149$ 0.0012149

$ 0.1495434995726372
$ 0.1495434995726372$ 0.1495434995726372

$ 0.000508278700403033
$ 0.000508278700403033$ 0.000508278700403033

-2.86%

-17.22%

-22.06%

-22.06%

Litecoin Mascot (LESTER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009735. Tijekom protekla 24 sata, LESTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000948 i najviše cijene $ 0.0012149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LESTER je $ 0.1495434995726372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000508278700403033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LESTER se promijenio za -2.86% u posljednjih sat vremena, -17.22% u posljednjih 24 sata i -22.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Litecoin Mascot (LESTER)

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.26K
$ 58.26K$ 58.26K

$ 973.50K
$ 973.50K$ 973.50K

0.00
0.00 0.00

999,997,931
999,997,931 999,997,931

999,997,931
999,997,931 999,997,931

0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Litecoin Mascot je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.26K. Količina u optjecaju LESTER je 0.00, s ukupnom količinom od 999997931. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 973.50K.

Litecoin Mascot (LESTER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Litecoin Mascot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000202509-17.22%
30 dana$ +0.0002225+29.62%
60 dana$ +0.0001946+24.98%
90 dana$ -0.0000439-4.32%
Litecoin Mascot promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LESTER od $ -0.000202509 (-17.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Litecoin Mascot 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002225 (+29.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Litecoin Mascot 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LESTER od $ +0.0001946 (+24.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Litecoin Mascot 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000439 (-4.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Litecoin Mascot (LESTER)?

Pogledajte Litecoin Mascot stranicu Povijest cijena sada.

Što je Litecoin Mascot (LESTER)

LESTER is a meme coin on the Solana chain.

Litecoin Mascot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Litecoin Mascot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LESTER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Litecoin Mascot na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Litecoin Mascot učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Litecoin Mascot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Litecoin Mascot (LESTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Litecoin Mascot (LESTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Litecoin Mascot.

Provjerite Litecoin Mascot predviđanje cijene sada!

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Litecoin Mascot (LESTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LESTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Litecoin Mascot (LESTER)

Tražiš kako kupiti Litecoin Mascot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Litecoin Mascot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LESTER u lokalnim valutama

1 Litecoin Mascot(LESTER) u VND
25.6176525
1 Litecoin Mascot(LESTER) u AUD
A$0.00147972
1 Litecoin Mascot(LESTER) u GBP
0.000710655
1 Litecoin Mascot(LESTER) u EUR
0.000827475
1 Litecoin Mascot(LESTER) u USD
$0.0009735
1 Litecoin Mascot(LESTER) u MYR
RM0.00410817
1 Litecoin Mascot(LESTER) u TRY
0.04003032
1 Litecoin Mascot(LESTER) u JPY
¥0.1431045
1 Litecoin Mascot(LESTER) u ARS
ARS$1.340908635
1 Litecoin Mascot(LESTER) u RUB
0.078434895
1 Litecoin Mascot(LESTER) u INR
0.085668
1 Litecoin Mascot(LESTER) u IDR
Rp15.95901384
1 Litecoin Mascot(LESTER) u KRW
1.355842125
1 Litecoin Mascot(LESTER) u PHP
0.05560632
1 Litecoin Mascot(LESTER) u EGP
￡E.0.047243955
1 Litecoin Mascot(LESTER) u BRL
R$0.005286105
1 Litecoin Mascot(LESTER) u CAD
C$0.001333695
1 Litecoin Mascot(LESTER) u BDT
0.118309455
1 Litecoin Mascot(LESTER) u NGN
1.490808165
1 Litecoin Mascot(LESTER) u COP
$3.90963441
1 Litecoin Mascot(LESTER) u ZAR
R.0.0171336
1 Litecoin Mascot(LESTER) u UAH
0.040273695
1 Litecoin Mascot(LESTER) u VES
Bs0.142131
1 Litecoin Mascot(LESTER) u CLP
$0.944295
1 Litecoin Mascot(LESTER) u PKR
Rs0.27585096
1 Litecoin Mascot(LESTER) u KZT
0.523947435
1 Litecoin Mascot(LESTER) u THB
฿0.031453785
1 Litecoin Mascot(LESTER) u TWD
NT$0.02980857
1 Litecoin Mascot(LESTER) u AED
د.إ0.003572745
1 Litecoin Mascot(LESTER) u CHF
Fr0.0007788
1 Litecoin Mascot(LESTER) u HKD
HK$0.007583565
1 Litecoin Mascot(LESTER) u AMD
֏0.37213011
1 Litecoin Mascot(LESTER) u MAD
.د.م0.00874203
1 Litecoin Mascot(LESTER) u MXN
$0.01814604
1 Litecoin Mascot(LESTER) u SAR
ريال0.003650625
1 Litecoin Mascot(LESTER) u PLN
0.00354354
1 Litecoin Mascot(LESTER) u RON
лв0.004215255
1 Litecoin Mascot(LESTER) u SEK
kr0.009141165
1 Litecoin Mascot(LESTER) u BGN
лв0.00161601
1 Litecoin Mascot(LESTER) u HUF
Ft0.328546515
1 Litecoin Mascot(LESTER) u CZK
0.020297475
1 Litecoin Mascot(LESTER) u KWD
د.ك0.0002969175
1 Litecoin Mascot(LESTER) u ILS
0.003261225
1 Litecoin Mascot(LESTER) u AOA
Kz0.887413395
1 Litecoin Mascot(LESTER) u BHD
.د.ب0.000366036
1 Litecoin Mascot(LESTER) u BMD
$0.0009735
1 Litecoin Mascot(LESTER) u DKK
kr0.006201195
1 Litecoin Mascot(LESTER) u HNL
L0.02546676
1 Litecoin Mascot(LESTER) u MUR
0.0445863
1 Litecoin Mascot(LESTER) u NAD
$0.01709466
1 Litecoin Mascot(LESTER) u NOK
kr0.009735
1 Litecoin Mascot(LESTER) u NZD
$0.001645215
1 Litecoin Mascot(LESTER) u PAB
B/.0.0009735
1 Litecoin Mascot(LESTER) u PGK
K0.004117905
1 Litecoin Mascot(LESTER) u QAR
ر.ق0.00354354
1 Litecoin Mascot(LESTER) u RSD
дин.0.097418145

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Litecoin Mascot

Koliko Litecoin Mascot (LESTER) vrijedi danas?
Cijena LESTER uživo u USD je 0.0009735 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LESTER u USD?
Trenutačna cijena LESTER u USD je $ 0.0009735. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Litecoin Mascot?
Tržišna kapitalizacija za LESTER je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LESTER?
Količina u optjecaju za LESTER je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LESTER?
LESTER je postigao ATH cijenu od 0.1495434995726372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LESTER?
LESTER je vidio ATL cijenu od 0.000508278700403033 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LESTER?
24-satni obujam trgovanja za LESTER je $ 58.26K USD.
Hoće li LESTER još narasti ove godine?
LESTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LESTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:14 (UTC+8)

Litecoin Mascot (LESTER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

