Celer Network Logotip

Celer Network Cijena(CELR)

1 CELR u USD cijena uživo:

$0.00728
-1.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Celer Network (CELR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:47 (UTC+8)

Celer Network (CELR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007226
24-satna najniža cijena
$ 0.007808
24-satna najviša cijena

$ 0.007226
$ 0.007808
$ 0.19869033851597
$ 0.00101410762651
-2.05%

-1.18%

-3.72%

-3.72%

Celer Network (CELR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007266. Tijekom protekla 24 sata, CELRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007226 i najviše cijene $ 0.007808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CELR je $ 0.19869033851597, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101410762651.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CELR se promijenio za -2.05% u posljednjih sat vremena, -1.18% u posljednjih 24 sata i -3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celer Network (CELR)

No.519

$ 56.70M
$ 576.86K
$ 72.66M
7.80B
10,000,000,000
10,000,000,000
78.03%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celer Network je $ 56.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 576.86K. Količina u optjecaju CELR je 7.80B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.66M.

Celer Network (CELR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Celer Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008693-1.18%
30 dana$ +0.000382+5.54%
60 dana$ -0.000503-6.48%
90 dana$ -0.00147-16.83%
Celer Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CELR od $ -0.00008693 (-1.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Celer Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000382 (+5.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Celer Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CELR od $ -0.000503 (-6.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Celer Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00147 (-16.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Celer Network (CELR)?

Pogledajte Celer Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Celer Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CELR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Celer Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Celer Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Celer Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Celer Network (CELR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Celer Network (CELR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Celer Network.

Provjerite Celer Network predviđanje cijene sada!

Celer Network (CELR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Celer Network (CELR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CELR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Celer Network (CELR)

Tražiš kako kupiti Celer Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Celer Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CELR u lokalnim valutama

1 Celer Network(CELR) u VND
191.20479
1 Celer Network(CELR) u AUD
A$0.01104432
1 Celer Network(CELR) u GBP
0.00530418
1 Celer Network(CELR) u EUR
0.0061761
1 Celer Network(CELR) u USD
$0.007266
1 Celer Network(CELR) u MYR
RM0.03066252
1 Celer Network(CELR) u TRY
0.29870526
1 Celer Network(CELR) u JPY
¥1.068102
1 Celer Network(CELR) u ARS
ARS$10.00826106
1 Celer Network(CELR) u RUB
0.58534896
1 Celer Network(CELR) u INR
0.639408
1 Celer Network(CELR) u IDR
Rp119.11473504
1 Celer Network(CELR) u KRW
10.1197215
1 Celer Network(CELR) u PHP
0.41503392
1 Celer Network(CELR) u EGP
￡E.0.35254632
1 Celer Network(CELR) u BRL
R$0.03952704
1 Celer Network(CELR) u CAD
C$0.00995442
1 Celer Network(CELR) u BDT
0.88303698
1 Celer Network(CELR) u NGN
11.1100773
1 Celer Network(CELR) u COP
$29.18069196
1 Celer Network(CELR) u ZAR
R.0.1278816
1 Celer Network(CELR) u UAH
0.30059442
1 Celer Network(CELR) u VES
Bs1.060836
1 Celer Network(CELR) u CLP
$7.04802
1 Celer Network(CELR) u PKR
Rs2.05889376
1 Celer Network(CELR) u KZT
3.91063386
1 Celer Network(CELR) u THB
฿0.2346918
1 Celer Network(CELR) u TWD
NT$0.22248492
1 Celer Network(CELR) u AED
د.إ0.02666622
1 Celer Network(CELR) u CHF
Fr0.0058128
1 Celer Network(CELR) u HKD
HK$0.05660214
1 Celer Network(CELR) u AMD
֏2.77750116
1 Celer Network(CELR) u MAD
.د.م0.06524868
1 Celer Network(CELR) u MXN
$0.13536558
1 Celer Network(CELR) u SAR
ريال0.0272475
1 Celer Network(CELR) u PLN
0.02637558
1 Celer Network(CELR) u RON
лв0.03146178
1 Celer Network(CELR) u SEK
kr0.06822774
1 Celer Network(CELR) u BGN
лв0.01213422
1 Celer Network(CELR) u HUF
Ft2.45220234
1 Celer Network(CELR) u CZK
0.1514961
1 Celer Network(CELR) u KWD
د.ك0.00221613
1 Celer Network(CELR) u ILS
0.0243411
1 Celer Network(CELR) u AOA
Kz6.62346762
1 Celer Network(CELR) u BHD
.د.ب0.002732016
1 Celer Network(CELR) u BMD
$0.007266
1 Celer Network(CELR) u DKK
kr0.04628442
1 Celer Network(CELR) u HNL
L0.19007856
1 Celer Network(CELR) u MUR
0.3327828
1 Celer Network(CELR) u NAD
$0.12759096
1 Celer Network(CELR) u NOK
kr0.07266
1 Celer Network(CELR) u NZD
$0.01227954
1 Celer Network(CELR) u PAB
B/.0.007266
1 Celer Network(CELR) u PGK
K0.03073518
1 Celer Network(CELR) u QAR
ر.ق0.02644824
1 Celer Network(CELR) u RSD
дин.0.72718128

Celer Network Resurs

Za dublje razumijevanje Celer Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Celer Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Celer Network

Koliko Celer Network (CELR) vrijedi danas?
Cijena CELR uživo u USD je 0.007266 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CELR u USD?
Trenutačna cijena CELR u USD je $ 0.007266. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Celer Network?
Tržišna kapitalizacija za CELR je $ 56.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CELR?
Količina u optjecaju za CELR je 7.80B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CELR?
CELR je postigao ATH cijenu od 0.19869033851597 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CELR?
CELR je vidio ATL cijenu od 0.00101410762651 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CELR?
24-satni obujam trgovanja za CELR je $ 576.86K USD.
Hoće li CELR još narasti ove godine?
CELR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CELR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Celer Network (CELR) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

