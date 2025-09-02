Više o BZR

BZR Informacije o cijeni

BZR Bijela knjiga

BZR Službena web stranica

BZR Tokenomija

BZR Prognoza cijena

BZR Povijest

Vodič za kupnju BZR

Konverter BZR u fiducijarnu valutu

BZR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bazaars Logotip

Bazaars Cijena(BZR)

1 BZR u USD cijena uživo:

$51.978
$51.978$51.978
-2.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bazaars (BZR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:32 (UTC+8)

Bazaars (BZR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 51.724
$ 51.724$ 51.724
24-satna najniža cijena
$ 53.574
$ 53.574$ 53.574
24-satna najviša cijena

$ 51.724
$ 51.724$ 51.724

$ 53.574
$ 53.574$ 53.574

$ 59.32241864458968
$ 59.32241864458968$ 59.32241864458968

$ 0.4699371577628876
$ 0.4699371577628876$ 0.4699371577628876

0.00%

-2.97%

-1.13%

-1.13%

Bazaars (BZR) cijena u stvarnom vremenu je $ 51.978. Tijekom protekla 24 sata, BZRtrgovalo je između najniže cijene $ 51.724 i najviše cijene $ 53.574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZR je $ 59.32241864458968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4699371577628876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.97% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bazaars (BZR)

No.3560

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

$ 28.88B
$ 28.88B$ 28.88B

0.00
0.00 0.00

555,555,555.5555556
555,555,555.5555556 555,555,555.5555556

555,555,555
555,555,555 555,555,555

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bazaars je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.21K. Količina u optjecaju BZR je 0.00, s ukupnom količinom od 555555555. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.88B.

Bazaars (BZR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bazaars za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.591-2.97%
30 dana$ +4.238+8.87%
60 dana$ +15.875+43.97%
90 dana$ +20.314+64.15%
Bazaars promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BZR od $ -1.591 (-2.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bazaars 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +4.238 (+8.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bazaars 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BZR od $ +15.875 (+43.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bazaars 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +20.314 (+64.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bazaars (BZR)?

Pogledajte Bazaars stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bazaars ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BZR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bazaars na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bazaars učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bazaars Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bazaars (BZR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bazaars (BZR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bazaars.

Provjerite Bazaars predviđanje cijene sada!

Bazaars (BZR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bazaars (BZR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BZR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bazaars (BZR)

Tražiš kako kupiti Bazaars? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bazaars na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BZR u lokalnim valutama

1 Bazaars(BZR) u VND
1,367,801.07
1 Bazaars(BZR) u AUD
A$79.00656
1 Bazaars(BZR) u GBP
37.94394
1 Bazaars(BZR) u EUR
44.1813
1 Bazaars(BZR) u USD
$51.978
1 Bazaars(BZR) u MYR
RM219.34716
1 Bazaars(BZR) u TRY
2,138.8947
1 Bazaars(BZR) u JPY
¥7,640.766
1 Bazaars(BZR) u ARS
ARS$71,595.01698
1 Bazaars(BZR) u RUB
4,188.38724
1 Bazaars(BZR) u INR
4,575.10356
1 Bazaars(BZR) u IDR
Rp852,098.22432
1 Bazaars(BZR) u KRW
72,392.3595
1 Bazaars(BZR) u PHP
2,969.50314
1 Bazaars(BZR) u EGP
￡E.2,522.49234
1 Bazaars(BZR) u BRL
R$282.24054
1 Bazaars(BZR) u CAD
C$71.20986
1 Bazaars(BZR) u BDT
6,316.88634
1 Bazaars(BZR) u NGN
79,598.58942
1 Bazaars(BZR) u COP
$208,746.76668
1 Bazaars(BZR) u ZAR
R.914.8128
1 Bazaars(BZR) u UAH
2,150.32986
1 Bazaars(BZR) u VES
Bs7,588.788
1 Bazaars(BZR) u CLP
$50,418.66
1 Bazaars(BZR) u PKR
Rs14,728.48608
1 Bazaars(BZR) u KZT
27,975.07938
1 Bazaars(BZR) u THB
฿1,678.36962
1 Bazaars(BZR) u TWD
NT$1,592.08614
1 Bazaars(BZR) u AED
د.إ190.75926
1 Bazaars(BZR) u CHF
Fr41.5824
1 Bazaars(BZR) u HKD
HK$404.90862
1 Bazaars(BZR) u AMD
֏19,869.11028
1 Bazaars(BZR) u MAD
.د.م466.76244
1 Bazaars(BZR) u MXN
$969.3897
1 Bazaars(BZR) u SAR
ريال194.9175
1 Bazaars(BZR) u PLN
189.19992
1 Bazaars(BZR) u RON
лв225.06474
1 Bazaars(BZR) u SEK
kr488.07342
1 Bazaars(BZR) u BGN
лв86.80326
1 Bazaars(BZR) u HUF
Ft17,542.05522
1 Bazaars(BZR) u CZK
1,084.26108
1 Bazaars(BZR) u KWD
د.ك15.85329
1 Bazaars(BZR) u ILS
174.1263
1 Bazaars(BZR) u AOA
Kz47,381.58546
1 Bazaars(BZR) u BHD
.د.ب19.543728
1 Bazaars(BZR) u BMD
$51.978
1 Bazaars(BZR) u DKK
kr331.09986
1 Bazaars(BZR) u HNL
L1,359.74448
1 Bazaars(BZR) u MUR
2,380.5924
1 Bazaars(BZR) u NAD
$912.73368
1 Bazaars(BZR) u NOK
kr519.26022
1 Bazaars(BZR) u NZD
$87.84282
1 Bazaars(BZR) u PAB
B/.51.978
1 Bazaars(BZR) u PGK
K219.86694
1 Bazaars(BZR) u QAR
ر.ق189.19992
1 Bazaars(BZR) u RSD
дин.5,201.43846

Bazaars Resurs

Za dublje razumijevanje Bazaars, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bazaars web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bazaars

Koliko Bazaars (BZR) vrijedi danas?
Cijena BZR uživo u USD je 51.978 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BZR u USD?
Trenutačna cijena BZR u USD je $ 51.978. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bazaars?
Tržišna kapitalizacija za BZR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BZR?
Količina u optjecaju za BZR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BZR?
BZR je postigao ATH cijenu od 59.32241864458968 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BZR?
BZR je vidio ATL cijenu od 0.4699371577628876 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BZR?
24-satni obujam trgovanja za BZR je $ 9.21K USD.
Hoće li BZR još narasti ove godine?
BZR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BZR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:32 (UTC+8)

Bazaars (BZR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BZR u USD kalkulator

Iznos

BZR
BZR
USD
USD

1 BZR = 51.978 USD

Trgujte BZR

BZRUSDT
$51.978
$51.978$51.978
-2.97%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine