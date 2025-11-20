Bagwork Cijena danas

Trenutačna cijena Bagwork (BAGWORK) danas je $ 0.0023325, s promjenom od 27.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAGWORK u USD je $ 0.0023325 po BAGWORK.

Bagwork trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BAGWORK. Tijekom posljednja 24 sata, BAGWORK trgovao je između $ 0.0016617 (niska) i $ 0.0023686 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BAGWORK se kretao -0.11% u posljednjem satu i -59.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 79.28K.

Informacije o tržištu Bagwork (BAGWORK)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 79.28K$ 79.28K $ 79.28K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bagwork je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.28K. Količina u optjecaju BAGWORK je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.