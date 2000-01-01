קטגוריה זו עוקבת אחר טוקנים שחולקו בתחילה דרך פלטפורמת Binance Launchpool. משתמשים מרוויחים את הנכסים הדיגיטליים החדשים הללו על ידי סטייקינג של מטבעות הקריפטו הקיימים שלהם, כגון BNB או מטבעות יציבים, בבריכות נזילות ייעודיות. מעקב אחר טוקנים אלו מסייע למשקיעים להעריך את ביצועי השוק והנזילות של פרויקטים שפותחו במסגרת האקוסיסטם של Binance.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום בינאנס השקת מאגר יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.