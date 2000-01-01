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טוקני Binance Launchpool מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו עוקבת אחר טוקנים שחולקו בתחילה דרך פלטפורמת Binance Launchpool. משתמשים מרוויחים את הנכסים הדיגיטליים החדשים הללו על ידי סטייקינג של מטבעות הקריפטו הקיימים שלהם, כגון BNB או מטבעות יציבים, בבריכות נזילות ייעודיות. מעקב אחר טוקנים אלו מסייע למשקיעים להעריך את ביצועי השוק והנזילות של פרויקטים שפותחו במסגרת האקוסיסטם של Binance.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
$ 0.7743
+1.39%
+8.06%
+10.75%
$ 3.06B
$ 4.67M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.12922
+3.29%
+39.65%
+52.43%
$ 1.20B
$ 16.47M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.7634
+0.48%
-5.15%
+17.98%
$ 673.20M
$ 3.96M
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5521
+0.44%
+6.06%
+23.49%
$ 485.69M
$ 11.07M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03154
-0.13%
+5.97%
+28.13%
$ 69.41M
$ 7.21M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.9844
+0.29%
+5.17%
+11.33%
$ 48.74M
$ 19.98K
7
IO
IO
IO
$ 0.13173
+0.15%
+6.51%
+12.71%
$ 45.91M
$ 2.44M
8
RedStone
RedStone
RED
$ 0.10459
-0.82%
-12.97%
+19.62%
$ 43.27M
$ 1.45M
9
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004208
-0.24%
+4.23%
+10.33%
$ 41.42M
$ 191.96M
10
$ 0.006486
-0.28%
+5.68%
+6.57%
$ 41.34M
$ 9.18M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005214
+0.59%
+5.87%
+6.86%
$ 32.75M
$ 182.74M
12
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.0592
-0.24%
+2.66%
+3.98%
$ 28.01M
$ 1.06M
13
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02103
+0.48%
+1.69%
+4.22%
$ 27.41M
$ 4.41M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002906
-0.55%
+3.87%
+3.49%
$ 24.59M
$ 28.12M
15
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.2464
-1.65%
+26.72%
-13.73%
$ 24.08M
$ 5.76M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3244
-0.37%
+5.61%
+7.48%
$ 22.58M
$ 193.06K
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02311
-0.13%
+5.91%
+18.46%
$ 21.19M
$ 3.54M
18
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04407
+1.20%
+6.01%
-10.77%
$ 20.89M
$ 2.35M
19
DODO
DODO
DODO
$ 0.02071
+1.47%
+2.47%
-2.72%
$ 20.72M
$ 5.30M
20
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11518
+0.09%
+5.16%
+9.43%
$ 18.33M
$ 502.28K
21
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005318
+0.10%
+2.58%
+13.10%
$ 17.76M
$ 12.15M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0.007408
-0.08%
+0.14%
+13.16%
$ 15.31M
$ 10.48M
23
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03838
-0.03%
+5.81%
+12.31%
$ 15.29M
$ 1.62M
24
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.15021
-1.65%
+6.14%
+7.41%
$ 14.72M
$ 686.71K
25
Heima
Heima
HEI
$ 0.13561
-0.88%
+5.31%
-6.81%
$ 13.29M
$ 5.74M
26
OG
OG
OG
$ 2.689
+0.04%
+3.87%
+7.40%
$ 12.65M
$ 26.87K
27
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.369
-0.54%
+0.93%
-10.24%
$ 11.62M
$ 40.07K
28
INIT
INIT
INIT
$ 0.05523
+0.04%
+1.29%
+7.74%
$ 10.87M
$ 1.96M
29
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0014025
-1.14%
-0.24%
-11.85%
$ 9.48M
$ 42.81M
30
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.010074
-0.04%
+3.27%
+10.10%
$ 9.29M
$ 6.76M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0.11433
+0.22%
+4.11%
+8.05%
$ 9.13M
$ 579.78K
32
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001256
0.00%
-1.49%
-3.52%
$ 9.06M
$ 74.80M
33
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.5042
-2.00%
+2.00%
+5.93%
$ 8.05M
$ 180.84K
34
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4944
-0.44%
+2.82%
+2.10%
$ 8.01M
$ 130.60K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8926
+0.16%
+2.73%
+3.86%
$ 7.72M
$ 61.56K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003214
-0.62%
+4.82%
+0.50%
$ 7.54M
$ 23.10M
37
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.0143
0.00%
+5.01%
+6.58%
$ 5.77M
$ 6.25M
38
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.006541
+0.14%
+1.56%
-16.61%
$ 5.43M
$ 10.41M
39
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3189
-0.28%
+2.83%
+5.94%
$ 4.99M
$ 175.60K
40
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3619
-2.28%
+0.90%
+2.27%
$ 4.88M
$ 158.20K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02151
+0.42%
+5.30%
+6.75%
$ 4.12M
$ 3.19M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02179
+0.18%
+2.81%
0.00%
$ 2.12M
$ 2.70M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005482
-0.87%
+3.65%
+2.91%
$ 2.00M
$ 1.09B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001981
-0.71%
+2.88%
+0.46%
$ 1.46M
$ 28.40M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007272
0.00%
+3.75%
-4.32%
$ 1.10M
$ 163.56K
46
Automata
Automata
ATA
$ 0.00080441
-5.32%
-0.17%
+58.34%
$ 781.30K
$ 62.69K
47
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042071
-0.26%
-0.01%
+7.53%
$ 604.54K
$ 94.79K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00043775
+0.01%
+0.06%
+12.03%
$ 432.06K
$ 2.96K
49
Unifi Protocol DAO
Unifi Protocol DAO
UNFI
$ 0.03113939
0.00%
+0.01%
+4.14%
$ 311.39K
$ 524.95
50
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005687
-0.18%
+3.61%
-1.12%
$ 309.72K
$ 99.58M

שאלות נפוצות

מהי קטגוריית הקריפטו Binance Launchpool?
קטגוריית Binance Launchpool עוקבת אחר נכסים דיגיטליים שחולקו בתחילה למשתמשים דרך פלטפורמת Binance כתגמול על סטייקינג של מטבעות קריפטו אחרים.
כיצד משתמשים מקבלים טוקנים חדשים שהושקו דרך Binance Launchpool?
משתמשים מקבלים טוקנים חדשים על ידי נעילה זמנית (סטייקינג) של הנכסים הקיימים שלהם, בדרך כלל BNB או מטבעות יציבים כמו FDUSD, בבריכות נזילות ייעודיות בפלטפורמת Binance לתקופת חקלאות מוגדרת.
מדוע טוקני Binance Launchpool חווים לעיתים קרובות נפחי מסחר גבוהים עם הרישום?
טוקני Binance Launchpool חווים נפחי מסחר גבוהים מכיוון שהם נרשמים מיד בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם, מה שמעניק להם חשיפה מיידית לנזילות גלובלית עצומה ולמיליוני סוחרים פעילים.
האם פרויקטים של Binance Launchpool עוברים בדיקות אבטחה לפני שהם מוצעים למשתמשים?
כן, פרויקטים המופיעים ב-Binance Launchpool בדרך כלל עוברים בדיקות אבטחה טכניות מחמירות ובדיקת נאותות יסודית על ידי הבורסה לפני שהם מוצגים למשקיעים קמעונאיים.

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הכללת נכסים דיגיטליים בתחום בינאנס השקת מאגר יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.