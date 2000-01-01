טוקני Binance Launchpool מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו עוקבת אחר טוקנים שחולקו בתחילה דרך פלטפורמת Binance Launchpool. משתמשים מרוויחים את הנכסים הדיגיטליים החדשים הללו על ידי סטייקינג של מטבעות הקריפטו הקיימים שלהם, כגון BNB או מטבעות יציבים, בבריכות נזילות ייעודיות. מעקב אחר טוקנים אלו מסייע למשקיעים להעריך את ביצועי השוק והנזילות של פרויקטים שפותחו במסגרת האקוסיסטם של Binance.