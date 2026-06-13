AltLayer מחיר היום

מחיר AltLayer (ALT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00627971, עם שינוי של 1.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALT ל USD הוא $ 0.00627971 לכל ALT.

AltLayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,198,365, עם היצע במחזור של 6.40B ALT. ב‑24 השעות האחרונות, ALT סחר בין $ 0.00615443 (נמוך) ל $ 0.00648865 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.676743, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00540577.

ביצועים לטווח קצר, ALT נע ב -1.12% בשעה האחרונה ו +7.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.13M.

AltLayer (ALT) מידע שוק

שווי שוק $ 40.20M$ 40.20M $ 40.20M נפח (24 שעות) $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.77M$ 62.77M $ 62.77M אספקת מחזור 6.40B 6.40B 6.40B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AltLayer הוא $ 40.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.13M. ההיצע במחזור של ALT הוא 6.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.77M.