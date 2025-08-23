עוד על INIT

INIT סֵמֶל

INIT מְחִיר(INIT)

1 INIT ל USDמחיר חי:

$0.3655
$0.3655$0.3655
-4.81%1D
USD
INIT (INIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:48:16 (UTC+8)

INIT (INIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3552
$ 0.3552$ 0.3552
24 שעות נמוך
$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029
גבוה 24 שעות

$ 0.3552
$ 0.3552$ 0.3552

$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029

$ 1.441874884763229
$ 1.441874884763229$ 1.441874884763229

$ 0.3382714085736165
$ 0.3382714085736165$ 0.3382714085736165

+0.96%

-4.81%

-5.51%

-5.51%

INIT (INIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3654. במהלך 24 השעות האחרונות, INIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3552 לבין שיא של $ 0.4029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.441874884763229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3382714085736165.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INIT השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -4.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INIT (INIT) מידע שוק

No.513

$ 59.49M
$ 59.49M$ 59.49M

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

$ 365.40M
$ 365.40M$ 365.40M

162.81M
162.81M 162.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.28%

INITIA

שווי השוק הנוכחי של INIT הוא $ 59.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.31M. ההיצע במחזור של INIT הוא 162.81M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 365.40M.

INIT (INIT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של INITהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.018469-4.81%
30 ימים$ -0.0655-15.21%
60 ימים$ -0.0433-10.60%
90 ימים$ -0.5621-60.61%
INIT שינוי מחיר היום

היום,INIT רשם שינוי של $ -0.018469 (-4.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

INIT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0655 (-15.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

INIT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,INIT ראה שינוי של $ -0.0433 (-10.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

INIT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.5621 (-60.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של INIT (INIT)?

בדוק את INIT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהINIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול INITההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקINIT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים INITאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךINIT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

INITתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INIT (INIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INIT (INIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INIT.

בדוק את INIT תחזית המחיר עכשיו‏!

INIT (INIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INIT (INIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות INIT (INIT)

מחפש איך לקנותINIT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש INITב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INIT למטבעות מקומיים

1 INIT(INIT) ל VND
9,615.501
1 INIT(INIT) ל AUD
A$0.559062
1 INIT(INIT) ל GBP
0.270396
1 INIT(INIT) ל EUR
0.31059
1 INIT(INIT) ל USD
$0.3654
1 INIT(INIT) ל MYR
RM1.53468
1 INIT(INIT) ל TRY
14.977746
1 INIT(INIT) ל JPY
¥53.7138
1 INIT(INIT) ל ARS
ARS$490.469112
1 INIT(INIT) ל RUB
29.48778
1 INIT(INIT) ל INR
31.979808
1 INIT(INIT) ל IDR
Rp5,893.547562
1 INIT(INIT) ל KRW
507.496752
1 INIT(INIT) ל PHP
20.69991
1 INIT(INIT) ל EGP
￡E.17.725554
1 INIT(INIT) ל BRL
R$1.97316
1 INIT(INIT) ל CAD
C$0.504252
1 INIT(INIT) ל BDT
44.454564
1 INIT(INIT) ל NGN
558.71487
1 INIT(INIT) ל COP
$1,461.6
1 INIT(INIT) ל ZAR
R.6.420078
1 INIT(INIT) ל UAH
15.14583
1 INIT(INIT) ל VES
Bs51.156
1 INIT(INIT) ל CLP
$350.4186
1 INIT(INIT) ל PKR
Rs103.598208
1 INIT(INIT) ל KZT
195.503616
1 INIT(INIT) ל THB
฿11.842614
1 INIT(INIT) ל TWD
NT$11.130084
1 INIT(INIT) ל AED
د.إ1.341018
1 INIT(INIT) ל CHF
Fr0.29232
1 INIT(INIT) ל HKD
HK$2.853774
1 INIT(INIT) ל AMD
֏139.889736
1 INIT(INIT) ל MAD
.د.م3.2886
1 INIT(INIT) ל MXN
$6.781824
1 INIT(INIT) ל SAR
ريال1.37025
1 INIT(INIT) ל PLN
1.330056
1 INIT(INIT) ל RON
лв1.574874
1 INIT(INIT) ל SEK
kr3.478608
1 INIT(INIT) ל BGN
лв0.610218
1 INIT(INIT) ל HUF
Ft124.07157
1 INIT(INIT) ל CZK
7.662438
1 INIT(INIT) ל KWD
د.ك0.111447
1 INIT(INIT) ל ILS
1.227744
1 INIT(INIT) ל AOA
Kz333.087678
1 INIT(INIT) ל BHD
.د.ب0.1377558
1 INIT(INIT) ל BMD
$0.3654
1 INIT(INIT) ל DKK
kr2.327598
1 INIT(INIT) ל HNL
L9.566172
1 INIT(INIT) ל MUR
16.676856
1 INIT(INIT) ל NAD
$6.405462
1 INIT(INIT) ל NOK
kr3.679578
1 INIT(INIT) ל NZD
$0.62118
1 INIT(INIT) ל PAB
B/.0.3654
1 INIT(INIT) ל PGK
K1.541988
1 INIT(INIT) ל QAR
ر.ق1.326402
1 INIT(INIT) ל RSD
дин.36.57654

INIT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של INIT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרINIT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על INIT

כמה שווה INIT (INIT) היום?
החי INITהמחיר ב USD הוא 0.3654 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INIT ל USD?
המחיר הנוכחי של INIT ל USD הוא $ 0.3654. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INIT?
שווי השוק של INIT הוא $ 59.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INIT?
ההיצע במחזור של INIT הוא 162.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INIT?
‏‏INIT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.441874884763229 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INIT?
INIT ‏‏רשם מחירATL של 0.3382714085736165 USD.
מהו נפח המסחר של INIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INIT הוא $ 4.31M USD.
האם INIT יעלה השנה?
INIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:48:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

INIT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0.3654 USD

מסחרINIT

USDCINIT
$0.3657
$0.3657$0.3657
-4.79%
USDTINIT
$0.3655
$0.3655$0.3655
-4.79%

