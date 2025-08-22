עוד על HEI

Heima סֵמֶל

Heima מְחִיר(HEI)

1 HEI ל USDמחיר חי:

$0.4665
$0.4665$0.4665
-0.36%1D
USD
Heima (HEI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:55:32 (UTC+8)

Heima (HEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4559
$ 0.4559$ 0.4559
24 שעות נמוך
$ 0.4809
$ 0.4809$ 0.4809
גבוה 24 שעות

$ 0.4559
$ 0.4559$ 0.4559

$ 0.4809
$ 0.4809$ 0.4809

$ 1.3586561844463771
$ 1.3586561844463771$ 1.3586561844463771

$ 0.23297119664169133
$ 0.23297119664169133$ 0.23297119664169133

-0.15%

-0.36%

+4.08%

+4.08%

Heima (HEI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4664. במהלך 24 השעות האחרונות, HEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4559 לבין שיא של $ 0.4809, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3586561844463771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.23297119664169133.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEI השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heima (HEI) מידע שוק

No.705

$ 36.09M
$ 36.09M$ 36.09M

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 46.64M
$ 46.64M$ 46.64M

77.39M
77.39M 77.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97,581,158
97,581,158 97,581,158

77.38%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Heima הוא $ 36.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.15M. ההיצע במחזור של HEI הוא 77.39M, עם היצע כולל של 97581158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.64M.

Heima (HEI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Heimaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001685-0.36%
30 ימים$ +0.0463+11.02%
60 ימים$ +0.1802+62.96%
90 ימים$ +0.1073+29.88%
Heima שינוי מחיר היום

היום,HEI רשם שינוי של $ -0.001685 (-0.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Heima שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0463 (+11.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Heima שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HEI ראה שינוי של $ +0.1802 (+62.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Heima שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1073 (+29.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Heima (HEI)?

בדוק את Heima עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHeima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Heimaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHEI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Heimaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHeima לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Heimaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Heima (HEI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heima (HEI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heima.

בדוק את Heima תחזית המחיר עכשיו‏!

Heima (HEI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Heima (HEI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Heima (HEI)

מחפש איך לקנותHeima? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Heimaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Heima מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Heima, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHeima הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Heima

כמה שווה Heima (HEI) היום?
החי HEIהמחיר ב USD הוא 0.4664 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEI ל USD?
המחיר הנוכחי של HEI ל USD הוא $ 0.4664. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Heima?
שווי השוק של HEI הוא $ 36.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEI?
ההיצע במחזור של HEI הוא 77.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEI?
‏‏HEI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.3586561844463771 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEI?
HEI ‏‏רשם מחירATL של 0.23297119664169133 USD.
מהו נפח המסחר של HEI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEI הוא $ 1.15M USD.
האם HEI יעלה השנה?
HEI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:55:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

