עוד על PSG

PSG מידע על מחיר

PSG אתר רשמי

PSG טוקניומיקה

PSG תחזית מחיר

PSG היסטוריה

PSG מדריך קנייה

PSGממיר מטבעות לפיאט

PSG ספוט

PSG חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Paris Saint-Germain סֵמֶל

Paris Saint-Germain מְחִיר(PSG)

1 PSG ל USDמחיר חי:

$1.702
$1.702$1.702
-3.46%1D
USD
Paris Saint-Germain (PSG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:21:02 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.701
$ 1.701$ 1.701
24 שעות נמוך
$ 1.797
$ 1.797$ 1.797
גבוה 24 שעות

$ 1.701
$ 1.701$ 1.701

$ 1.797
$ 1.797$ 1.797

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389

-0.41%

-3.46%

-7.65%

-7.65%

Paris Saint-Germain (PSG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.703. במהלך 24 השעות האחרונות, PSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.701 לבין שיא של $ 1.797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 61.23039646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.351577858797389.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSG השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paris Saint-Germain (PSG) מידע שוק

No.927

$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M

$ 253.21K
$ 253.21K$ 253.21K

$ 33.87M
$ 33.87M$ 33.87M

10.59M
10.59M 10.59M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Paris Saint-Germain הוא $ 18.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.21K. ההיצע במחזור של PSG הוא 10.59M, עם היצע כולל של 19890000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.87M.

Paris Saint-Germain (PSG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Paris Saint-Germainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.061-3.46%
30 ימים$ +0.112+7.03%
60 ימים$ +0.272+19.00%
90 ימים$ -1.101-39.27%
Paris Saint-Germain שינוי מחיר היום

היום,PSG רשם שינוי של $ -0.061 (-3.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.112 (+7.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PSG ראה שינוי של $ +0.272 (+19.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.101 (-39.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paris Saint-Germain (PSG)?

בדוק את Paris Saint-Germain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהParis Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paris Saint-Germainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPSG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paris Saint-Germainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParis Saint-Germain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Paris Saint-Germainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paris Saint-Germain (PSG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paris Saint-Germain (PSG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paris Saint-Germain.

בדוק את Paris Saint-Germain תחזית המחיר עכשיו‏!

Paris Saint-Germain (PSG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paris Saint-Germain (PSG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Paris Saint-Germain (PSG)

מחפש איך לקנותParis Saint-Germain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paris Saint-Germainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PSG למטבעות מקומיים

1 Paris Saint-Germain(PSG) ל VND
44,814.445
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל AUD
A$2.62262
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל GBP
1.26022
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל EUR
1.44755
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל USD
$1.703
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל MYR
RM7.1526
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל TRY
69.80597
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל JPY
¥250.341
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל ARS
ARS$2,249.663
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל RUB
137.24477
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל INR
149.13171
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל IDR
Rp27,467.73809
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל KRW
2,361.99288
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל PHP
96.64525
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל EGP
￡E.82.62956
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל BRL
R$9.26432
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל CAD
C$2.35014
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל BDT
205.27962
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל NGN
2,599.98713
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל COP
$6,812
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל ZAR
R.29.85359
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל UAH
69.75488
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל VES
Bs238.42
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל CLP
$1,633.177
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל PKR
Rs478.90063
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל KZT
907.29028
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל THB
฿55.24532
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל TWD
NT$51.89041
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל AED
د.إ6.25001
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל CHF
Fr1.3624
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל HKD
HK$13.30043
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל AMD
֏644.82392
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל MAD
.د.م15.27591
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל MXN
$31.74392
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל SAR
ريال6.38625
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל PLN
6.19892
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל RON
лв7.35696
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל SEK
kr16.21256
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל BGN
лв2.84401
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל HUF
Ft578.45801
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל CZK
35.71191
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל KWD
د.ك0.519415
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל ILS
5.75614
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל AOA
Kz1,552.40371
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל BHD
.د.ب0.642031
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל BMD
$1.703
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל DKK
kr10.86514
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל HNL
L44.15879
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל MUR
77.72492
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל NAD
$29.76844
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל NOK
kr17.21733
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל NZD
$2.8951
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל PAB
B/.1.703
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל PGK
K7.11854
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל QAR
ر.ق6.14783
1 Paris Saint-Germain(PSG) ל RSD
дин.170.55545

Paris Saint-Germain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Paris Saint-Germain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרParis Saint-Germain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Paris Saint-Germain

כמה שווה Paris Saint-Germain (PSG) היום?
החי PSGהמחיר ב USD הוא 1.703 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSG ל USD?
המחיר הנוכחי של PSG ל USD הוא $ 1.703. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paris Saint-Germain?
שווי השוק של PSG הוא $ 18.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSG?
ההיצע במחזור של PSG הוא 10.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSG?
‏‏PSG השיג מחיר שיא (ATH) של 61.23039646 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSG?
PSG ‏‏רשם מחירATL של 1.351577858797389 USD.
מהו נפח המסחר של PSG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSG הוא $ 253.21K USD.
האם PSG יעלה השנה?
PSG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:21:02 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PSG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 1.703 USD

מסחרPSG

USDTPSG
$1.702
$1.702$1.702
-3.62%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד