Paris Saint-Germain (PSG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.703. במהלך 24 השעות האחרונות, PSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.701 לבין שיא של $ 1.797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 61.23039646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.351577858797389.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSG השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Paris Saint-Germain (PSG) מידע שוק
No.927
$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M
$ 253.21K
$ 253.21K$ 253.21K
$ 33.87M
$ 33.87M$ 33.87M
10.59M
10.59M 10.59M
19,890,000
19,890,000 19,890,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Paris Saint-Germain הוא $ 18.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.21K. ההיצע במחזור של PSG הוא 10.59M, עם היצע כולל של 19890000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.87M.
Paris Saint-Germain (PSG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Paris Saint-Germainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.061
-3.46%
30 ימים
$ +0.112
+7.03%
60 ימים
$ +0.272
+19.00%
90 ימים
$ -1.101
-39.27%
Paris Saint-Germain שינוי מחיר היום
היום,PSG רשם שינוי של $ -0.061 (-3.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.112 (+7.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PSG ראה שינוי של $ +0.272 (+19.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Paris Saint-Germain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.101 (-39.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paris Saint-Germain (PSG)?
The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Paris Saint-Germain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paris Saint-Germainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPSG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paris Saint-Germainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParis Saint-Germain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Paris Saint-Germainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Paris Saint-Germain (PSG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paris Saint-Germain (PSG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paris Saint-Germain.
הבנת הטוקנומיקה של Paris Saint-Germain (PSG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Paris Saint-Germain (PSG)
מחפש איך לקנותParis Saint-Germain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paris Saint-Germainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.