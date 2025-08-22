מה זהParis Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paris Saint-Germainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPSG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paris Saint-Germainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParis Saint-Germain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Paris Saint-Germainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paris Saint-Germain (PSG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paris Saint-Germain (PSG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain (PSG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paris Saint-Germain (PSG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Paris Saint-Germain (PSG)

מחפש איך לקנותParis Saint-Germain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paris Saint-Germainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PSG למטבעות מקומיים

Paris Saint-Germain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Paris Saint-Germain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Paris Saint-Germain כמה שווה Paris Saint-Germain (PSG) היום? החי PSGהמחיר ב USD הוא 1.703 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PSG ל USD? $ 1.703 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PSG ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Paris Saint-Germain? שווי השוק של PSG הוא $ 18.03M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PSG? ההיצע במחזור של PSG הוא 10.59M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSG? ‏‏PSG השיג מחיר שיא (ATH) של 61.23039646 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSG? PSG ‏‏רשם מחירATL של 1.351577858797389 USD . מהו נפח המסחר של PSG? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSG הוא $ 253.21K USD . האם PSG יעלה השנה? PSG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Paris Saint-Germain (PSG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

