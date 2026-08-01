AS Roma מחיר היום

מחיר AS Roma (ASR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.8919, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASR ל ILS הוא ₪ 0.8919 לכל ASR.

AS Roma כרגע מדורג במקום #993 לפי שווי שוק של ₪ 7.71M, עם היצע במחזור של 8.64M ASR. ב‑24 השעות האחרונות, ASR סחר בין ₪ 0.8654 (נמוך) ל ₪ 0.8922 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 79.7969335735, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 2.323707478346565259.

ביצועים לטווח קצר, ASR נע ב +1.59% בשעה האחרונה ו +3.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.45K.

AS Roma (ASR) מידע שוק

דירוג No.993 שווי שוק ₪ 7.71M₪ 7.71M ₪ 7.71M נפח (24 שעות) ₪ 54.45K₪ 54.45K ₪ 54.45K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 8.91M₪ 8.91M ₪ 8.91M אספקת מחזור 8.64M 8.64M 8.64M מקסימום היצע 9,995,000 9,995,000 9,995,000 אספקה כוללת 9,995,000 9,995,000 9,995,000 שיעור מחזור 86.49% בלוקצ'יין ציבורי CHZ

שווי השוק הנוכחי של AS Roma הוא ₪ 7.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.45K. ההיצע במחזור של ASR הוא 8.64M, עם היצע כולל של 9995000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 8.91M.