Automata (ATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04461527 גבוה 24 שעות $ 0.04983716 שיא כל הזמנים $ 2.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0355274 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.41% שינוי מחיר (1D) -10.31% שינוי מחיר (7D) -8.79%

Automata (ATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0446644. במהלך 24 השעות האחרונות, ATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04461527 לבין שיא של $ 0.04983716, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0355274.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATA השתנה ב -3.41% במהלך השעה האחרונה, -10.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Automata (ATA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.24M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.65M אספקת מחזור 587.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Automata הוא $ 26.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATA הוא 587.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.65M.