RedStone סֵמֶל

RedStone מְחִיר(RED)

1 RED ל USDמחיר חי:

$0.3858
-3.67%1D
USD
RedStone (RED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:35:03 (UTC+8)

RedStone (RED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3812
24 שעות נמוך
$ 0.4238
גבוה 24 שעות

$ 0.3812
$ 0.4238
$ 1.4560272855118426
$ 0.23305251918481165
+0.91%

-3.67%

+3.32%

+3.32%

RedStone (RED) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3858. במהלך 24 השעות האחרונות, RED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3812 לבין שיא של $ 0.4238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4560272855118426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.23305251918481165.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RED השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RedStone (RED) מידע שוק

No.344

$ 108.02M
$ 905.29K
$ 385.80M
280.00M
1,000,000,000
597,000,000
28.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של RedStone הוא $ 108.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 905.29K. ההיצע במחזור של RED הוא 280.00M, עם היצע כולל של 597000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 385.80M.

RedStone (RED) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RedStoneהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.014698-3.67%
30 ימים$ -0.0162-4.03%
60 ימים$ +0.1151+42.51%
90 ימים$ -0.0414-9.70%
RedStone שינוי מחיר היום

היום,RED רשם שינוי של $ -0.014698 (-3.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RedStone שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0162 (-4.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RedStone שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RED ראה שינוי של $ +0.1151 (+42.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RedStone שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0414 (-9.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RedStone (RED)?

בדוק את RedStone עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RedStoneההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRED את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RedStoneאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRedStone לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RedStoneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RedStone (RED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RedStone (RED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RedStone.

בדוק את RedStone תחזית המחיר עכשיו‏!

RedStone (RED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RedStone (RED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RedStone (RED)

מחפש איך לקנותRedStone? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RedStoneב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RED למטבעות מקומיים

1 RedStone(RED) ל VND
10,152.327
1 RedStone(RED) ל AUD
A$0.590274
1 RedStone(RED) ל GBP
0.285492
1 RedStone(RED) ל EUR
0.32793
1 RedStone(RED) ל USD
$0.3858
1 RedStone(RED) ל MYR
RM1.62036
1 RedStone(RED) ל TRY
15.810084
1 RedStone(RED) ל JPY
¥56.7126
1 RedStone(RED) ל ARS
ARS$509.6418
1 RedStone(RED) ל RUB
31.188072
1 RedStone(RED) ל INR
33.77679
1 RedStone(RED) ל IDR
Rp6,324.589152
1 RedStone(RED) ל KRW
535.089168
1 RedStone(RED) ל PHP
21.843996
1 RedStone(RED) ל EGP
￡E.18.715158
1 RedStone(RED) ל BRL
R$2.091036
1 RedStone(RED) ל CAD
C$0.532404
1 RedStone(RED) ל BDT
46.936428
1 RedStone(RED) ל NGN
589.004718
1 RedStone(RED) ל COP
$1,549.395948
1 RedStone(RED) ל ZAR
R.6.766932
1 RedStone(RED) ל UAH
15.99141
1 RedStone(RED) ל VES
Bs54.012
1 RedStone(RED) ל CLP
$369.9822
1 RedStone(RED) ל PKR
Rs109.382016
1 RedStone(RED) ל KZT
206.418432
1 RedStone(RED) ל THB
฿12.511494
1 RedStone(RED) ל TWD
NT$11.751468
1 RedStone(RED) ל AED
د.إ1.415886
1 RedStone(RED) ל CHF
Fr0.30864
1 RedStone(RED) ל HKD
HK$3.013098
1 RedStone(RED) ל AMD
֏147.306156
1 RedStone(RED) ל MAD
.د.م3.4722
1 RedStone(RED) ל MXN
$7.191312
1 RedStone(RED) ל SAR
ريال1.44675
1 RedStone(RED) ל PLN
1.404312
1 RedStone(RED) ל RON
лв1.666656
1 RedStone(RED) ל SEK
kr3.668958
1 RedStone(RED) ל BGN
лв0.644286
1 RedStone(RED) ל HUF
Ft131.179716
1 RedStone(RED) ל CZK
8.094084
1 RedStone(RED) ל KWD
د.ك0.117669
1 RedStone(RED) ל ILS
1.300146
1 RedStone(RED) ל AOA
Kz351.683706
1 RedStone(RED) ל BHD
.د.ب0.1450608
1 RedStone(RED) ל BMD
$0.3858
1 RedStone(RED) ל DKK
kr2.461404
1 RedStone(RED) ל HNL
L10.100244
1 RedStone(RED) ל MUR
17.607912
1 RedStone(RED) ל NAD
$6.763074
1 RedStone(RED) ל NOK
kr3.89658
1 RedStone(RED) ל NZD
$0.65586
1 RedStone(RED) ל PAB
B/.0.3858
1 RedStone(RED) ל PGK
K1.628076
1 RedStone(RED) ל QAR
ر.ق1.400454
1 RedStone(RED) ל RSD
דין.38.63787

RedStone מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RedStone, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRedStone הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RedStone

כמה שווה RedStone (RED) היום?
החי REDהמחיר ב USD הוא 0.3858 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RED ל USD?
המחיר הנוכחי של RED ל USD הוא $ 0.3858. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RedStone?
שווי השוק של RED הוא $ 108.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RED?
ההיצע במחזור של RED הוא 280.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RED?
‏‏RED השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4560272855118426 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RED?
RED ‏‏רשם מחירATL של 0.23305251918481165 USD.
מהו נפח המסחר של RED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RED הוא $ 905.29K USD.
האם RED יעלה השנה?
RED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
RedStone (RED) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 RED = 0.3857 USD

