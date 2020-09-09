עוד על BEL

Bella סֵמֶל

Bella מְחִיר(BEL)

Bella (BEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:13:41 (UTC+8)

Bella (BEL) מידע על מחיר (USD)

Bella (BEL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2461. במהלך 24 השעות האחרונות, BEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2434 לבין שיא של $ 0.2696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.0337760204, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1970319058818738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEL השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -4.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bella (BEL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bella הוא $ 19.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 453.25K. ההיצע במחזור של BEL הוא 80.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.61M.

Bella (BEL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bellaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011881-4.60%
30 ימים$ -0.0496-16.78%
60 ימים$ +0.0343+16.19%
90 ימים$ -0.0887-26.50%
Bella שינוי מחיר היום

היום,BEL רשם שינוי של $ -0.011881 (-4.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bella שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0496 (-16.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bella שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BEL ראה שינוי של $ +0.0343 (+16.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bella שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0887 (-26.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bella (BEL)?

בדוק את Bella עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bellaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBEL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bellaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBella לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bellaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bella (BEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bella (BEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bella.

בדוק את Bella תחזית המחיר עכשיו‏!

Bella (BEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bella (BEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bella (BEL)

מחפש איך לקנותBella? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bellaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BEL למטבעות מקומיים

Bella מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bella, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bella

כמה שווה Bella (BEL) היום?
החי BELהמחיר ב USD הוא 0.2461 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEL ל USD?
המחיר הנוכחי של BEL ל USD הוא $ 0.2461. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bella?
שווי השוק של BEL הוא $ 19.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEL?
ההיצע במחזור של BEL הוא 80.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEL?
‏‏BEL השיג מחיר שיא (ATH) של 10.0337760204 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEL?
BEL ‏‏רשם מחירATL של 0.1970319058818738 USD.
מהו נפח המסחר של BEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEL הוא $ 453.25K USD.
האם BEL יעלה השנה?
BEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

