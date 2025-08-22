עוד על MAV

Maverick Protocol סֵמֶל

Maverick Protocol מְחִיר(MAV)

1 MAV ל USDמחיר חי:

$0.06346
$0.06346$0.06346
+7.25%1D
USD
Maverick Protocol (MAV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:38 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05769
$ 0.05769$ 0.05769
24 שעות נמוך
$ 0.06572
$ 0.06572$ 0.06572
גבוה 24 שעות

$ 0.05769
$ 0.05769$ 0.05769

$ 0.06572
$ 0.06572$ 0.06572

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

-0.05%

+7.25%

+12.84%

+12.84%

Maverick Protocol (MAV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06336. במהלך 24 השעות האחרונות, MAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05769 לבין שיא של $ 0.06572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8216374158381008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0375479861422633.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAV השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, +7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maverick Protocol (MAV) מידע שוק

No.633

$ 43.69M
$ 43.69M$ 43.69M

$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M

$ 126.72M
$ 126.72M$ 126.72M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Maverick Protocol הוא $ 43.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.76M. ההיצע במחזור של MAV הוא 689.55M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.72M.

Maverick Protocol (MAV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Maverick Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0042898+7.25%
30 ימים$ +0.01665+35.64%
60 ימים$ +0.01933+43.90%
90 ימים$ -0.00042-0.66%
Maverick Protocol שינוי מחיר היום

היום,MAV רשם שינוי של $ +0.0042898 (+7.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Maverick Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01665 (+35.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Maverick Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAV ראה שינוי של $ +0.01933 (+43.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Maverick Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00042 (-0.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Maverick Protocol (MAV)?

בדוק את Maverick Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMaverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Maverick Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMAV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Maverick Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMaverick Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Maverick Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maverick Protocol (MAV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maverick Protocol (MAV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maverick Protocol.

בדוק את Maverick Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Maverick Protocol (MAV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maverick Protocol (MAV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Maverick Protocol (MAV)

מחפש איך לקנותMaverick Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Maverick Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAV למטבעות מקומיים

Maverick Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Maverick Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMaverick Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Maverick Protocol

כמה שווה Maverick Protocol (MAV) היום?
החי MAVהמחיר ב USD הוא 0.06336 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAV ל USD?
המחיר הנוכחי של MAV ל USD הוא $ 0.06336. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maverick Protocol?
שווי השוק של MAV הוא $ 43.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAV?
ההיצע במחזור של MAV הוא 689.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAV?
‏‏MAV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8216374158381008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAV?
MAV ‏‏רשם מחירATL של 0.0375479861422633 USD.
מהו נפח המסחר של MAV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAV הוא $ 10.76M USD.
האם MAV יעלה השנה?
MAV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:38 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

