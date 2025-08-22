Maverick Protocol (MAV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06336. במהלך 24 השעות האחרונות, MAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05769 לבין שיא של $ 0.06572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8216374158381008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0375479861422633.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAV השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, +7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Maverick Protocol (MAV) מידע שוק
No.633
$ 43.69M
$ 43.69M$ 43.69M
$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M
$ 126.72M
$ 126.72M$ 126.72M
689.55M
689.55M 689.55M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
34.47%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Maverick Protocol הוא $ 43.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.76M. ההיצע במחזור של MAV הוא 689.55M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.72M.
Maverick Protocol (MAV) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Maverick Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0042898
+7.25%
30 ימים
$ +0.01665
+35.64%
60 ימים
$ +0.01933
+43.90%
90 ימים
$ -0.00042
-0.66%
Maverick Protocol שינוי מחיר היום
היום,MAV רשם שינוי של $ +0.0042898 (+7.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Maverick Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01665 (+35.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Maverick Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAV ראה שינוי של $ +0.01933 (+43.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Maverick Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00042 (-0.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Maverick Protocol (MAV)?
Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
Maverick Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Maverick Protocol (MAV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maverick Protocol (MAV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maverick Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Maverick Protocol (MAV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.