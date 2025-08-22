מה זהMaverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקMAV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Maverick Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMaverick Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Maverick Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maverick Protocol (MAV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maverick Protocol (MAV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maverick Protocol.

בדוק את Maverick Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Maverick Protocol (MAV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maverick Protocol (MAV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Maverick Protocol (MAV)

מחפש איך לקנותMaverick Protocol?

MAV למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Maverick Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Maverick Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Maverick Protocol כמה שווה Maverick Protocol (MAV) היום? החי MAVהמחיר ב USD הוא 0.06336 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MAV ל USD? $ 0.06336 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MAV ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Maverick Protocol? שווי השוק של MAV הוא $ 43.69M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MAV? ההיצע במחזור של MAV הוא 689.55M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAV? ‏‏MAV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8216374158381008 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAV? MAV ‏‏רשם מחירATL של 0.0375479861422633 USD . מהו נפח המסחר של MAV? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAV הוא $ 10.76M USD . האם MAV יעלה השנה? MAV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Maverick Protocol (MAV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

