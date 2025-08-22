עוד על MANTA

Manta Network סֵמֶל

Manta Network מְחִיר(MANTA)

1 MANTA ל USDמחיר חי:

$0.2108
$0.2108$0.2108
-5.59%1D
USD
Manta Network (MANTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:28 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2086
$ 0.2086$ 0.2086
24 שעות נמוך
$ 0.2379
$ 0.2379$ 0.2379
גבוה 24 שעות

$ 0.2086
$ 0.2086$ 0.2086

$ 0.2379
$ 0.2379$ 0.2379

$ 4.082953050622184
$ 4.082953050622184$ 4.082953050622184

$ 0.15642983692201723
$ 0.15642983692201723$ 0.15642983692201723

-0.24%

-5.59%

-4.15%

-4.15%

Manta Network (MANTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2107. במהלך 24 השעות האחרונות, MANTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2086 לבין שיא של $ 0.2379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.082953050622184, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15642983692201723.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANTA השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manta Network (MANTA) מידע שוק

No.380

$ 92.83M
$ 92.83M$ 92.83M

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 210.70M
$ 210.70M$ 210.70M

440.60M
440.60M 440.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MANTA

שווי השוק הנוכחי של Manta Network הוא $ 92.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.53M. ההיצע במחזור של MANTA הוא 440.60M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.70M.

Manta Network (MANTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Manta Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012481-5.59%
30 ימים$ -0.0166-7.31%
60 ימים$ +0.0314+17.51%
90 ימים$ -0.0906-30.07%
Manta Network שינוי מחיר היום

היום,MANTA רשם שינוי של $ -0.012481 (-5.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Manta Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0166 (-7.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Manta Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MANTA ראה שינוי של $ +0.0314 (+17.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Manta Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0906 (-30.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Manta Network (MANTA)?

בדוק את Manta Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהManta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Manta Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMANTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Manta Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךManta Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Manta Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Manta Network (MANTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Manta Network (MANTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Manta Network.

בדוק את Manta Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Manta Network (MANTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Manta Network (MANTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MANTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Manta Network (MANTA)

מחפש איך לקנותManta Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Manta Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MANTA למטבעות מקומיים

Manta Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Manta Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרManta Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Manta Network

כמה שווה Manta Network (MANTA) היום?
החי MANTAהמחיר ב USD הוא 0.2107 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MANTA ל USD?
המחיר הנוכחי של MANTA ל USD הוא $ 0.2107. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Manta Network?
שווי השוק של MANTA הוא $ 92.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MANTA?
ההיצע במחזור של MANTA הוא 440.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MANTA?
‏‏MANTA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.082953050622184 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MANTA?
MANTA ‏‏רשם מחירATL של 0.15642983692201723 USD.
מהו נפח המסחר של MANTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MANTA הוא $ 2.53M USD.
האם MANTA יעלה השנה?
MANTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MANTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:28 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

