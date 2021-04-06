Alien Worlds Trilium (TLM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004713. במהלך 24 השעות האחרונות, TLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0047 לבין שיא של $ 0.005208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.91971723, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003505173460773351.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLM השתנה ב -1.61% במהלך השעה האחרונה, -4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Alien Worlds Trilium (TLM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Alien Worlds Trilium הוא $ 28.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 625.61K. ההיצע במחזור של TLM הוא 6.06B, עם היצע כולל של 6777734656.9401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.13M.
Alien Worlds Trilium (TLM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Alien Worlds Triliumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002226
-4.51%
30 ימים
$ -0.000715
-13.18%
60 ימים
$ +0.000479
+11.31%
90 ימים
$ -0.001007
-17.61%
Alien Worlds Trilium שינוי מחיר היום
היום,TLM רשם שינוי של $ -0.0002226 (-4.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000715 (-13.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TLM ראה שינוי של $ +0.000479 (+11.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001007 (-17.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alien Worlds Trilium (TLM)?
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alien Worlds Triliumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTLM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Alien Worlds Triliumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlien Worlds Trilium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Alien Worlds Triliumתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Alien Worlds Trilium (TLM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alien Worlds Trilium (TLM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alien Worlds Trilium.
הבנת הטוקנומיקה של Alien Worlds Trilium (TLM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TLM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Alien Worlds Trilium (TLM)
מחפש איך לקנותAlien Worlds Trilium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alien Worlds Triliumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.