Alien Worlds Trilium סֵמֶל

Alien Worlds Trilium מְחִיר(TLM)

1 TLM ל USDמחיר חי:

$0.004713
$0.004713$0.004713
-4.51%1D
USD
Alien Worlds Trilium (TLM) טבלת מחירים חיה
Alien Worlds Trilium (TLM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
24 שעות נמוך
$ 0.005208
$ 0.005208$ 0.005208
גבוה 24 שעות

$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047

$ 0.005208
$ 0.005208$ 0.005208

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351

-1.61%

-4.51%

-1.08%

-1.08%

Alien Worlds Trilium (TLM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004713. במהלך 24 השעות האחרונות, TLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0047 לבין שיא של $ 0.005208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.91971723, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003505173460773351.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLM השתנה ב -1.61% במהלך השעה האחרונה, -4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alien Worlds Trilium (TLM) מידע שוק

No.760

$ 28.56M
$ 28.56M$ 28.56M

$ 625.61K
$ 625.61K$ 625.61K

$ 47.13M
$ 47.13M$ 47.13M

6.06B
6.06B 6.06B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,777,734,656.9401
6,777,734,656.9401 6,777,734,656.9401

60.60%

2021-04-06 00:00:00

BSC

שווי השוק הנוכחי של Alien Worlds Trilium הוא $ 28.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 625.61K. ההיצע במחזור של TLM הוא 6.06B, עם היצע כולל של 6777734656.9401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.13M.

Alien Worlds Trilium (TLM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Alien Worlds Triliumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002226-4.51%
30 ימים$ -0.000715-13.18%
60 ימים$ +0.000479+11.31%
90 ימים$ -0.001007-17.61%
Alien Worlds Trilium שינוי מחיר היום

היום,TLM רשם שינוי של $ -0.0002226 (-4.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000715 (-13.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TLM ראה שינוי של $ +0.000479 (+11.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Alien Worlds Trilium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001007 (-17.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alien Worlds Trilium (TLM)?

בדוק את Alien Worlds Trilium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alien Worlds Triliumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTLM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Alien Worlds Triliumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlien Worlds Trilium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Alien Worlds Triliumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alien Worlds Trilium (TLM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alien Worlds Trilium (TLM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alien Worlds Trilium.

בדוק את Alien Worlds Trilium תחזית המחיר עכשיו‏!

Alien Worlds Trilium (TLM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alien Worlds Trilium (TLM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TLM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Alien Worlds Trilium (TLM)

מחפש איך לקנותAlien Worlds Trilium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alien Worlds Triliumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Alien Worlds Trilium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Alien Worlds Trilium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlien Worlds Trilium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Alien Worlds Trilium

כמה שווה Alien Worlds Trilium (TLM) היום?
החי TLMהמחיר ב USD הוא 0.004713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TLM ל USD?
המחיר הנוכחי של TLM ל USD הוא $ 0.004713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alien Worlds Trilium?
שווי השוק של TLM הוא $ 28.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TLM?
ההיצע במחזור של TLM הוא 6.06B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TLM?
‏‏TLM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.91971723 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TLM?
TLM ‏‏רשם מחירATL של 0.003505173460773351 USD.
מהו נפח המסחר של TLM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TLM הוא $ 625.61K USD.
האם TLM יעלה השנה?
TLM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TLM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Alien Worlds Trilium (TLM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

