Santos FC Fan Token (SANTOS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.108. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.105 לבין שיא של $ 2.242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.60482421951988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.214084958845856.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTOS השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Santos FC Fan Token (SANTOS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Santos FC Fan Token הוא $ 28.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.46M. ההיצע במחזור של SANTOS הוא 13.39M, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.24M.
Santos FC Fan Token (SANTOS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Santos FC Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.07393
-3.39%
30 ימים
$ -0.14
-6.23%
60 ימים
$ +0.259
+14.00%
90 ימים
$ -0.374
-15.07%
Santos FC Fan Token שינוי מחיר היום
היום,SANTOS רשם שינוי של $ -0.07393 (-3.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.14 (-6.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SANTOS ראה שינוי של $ +0.259 (+14.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.374 (-15.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Santos FC Fan Token (SANTOS)?
The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
Santos FC Fan Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Santos FC Fan Token (SANTOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Santos FC Fan Token (SANTOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Santos FC Fan Token.
הבנת הטוקנומיקה של Santos FC Fan Token (SANTOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
