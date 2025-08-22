עוד על SANTOS

SANTOS מידע על מחיר

SANTOS מסמך לבן

SANTOS אתר רשמי

SANTOS טוקניומיקה

SANTOS תחזית מחיר

SANTOS היסטוריה

SANTOS מדריך קנייה

SANTOSממיר מטבעות לפיאט

SANTOS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Santos FC Fan Token סֵמֶל

Santos FC Fan Token מְחִיר(SANTOS)

1 SANTOS ל USDמחיר חי:

$2.107
$2.107$2.107
-3.39%1D
USD
Santos FC Fan Token (SANTOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:26:21 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.105
$ 2.105$ 2.105
24 שעות נמוך
$ 2.242
$ 2.242$ 2.242
גבוה 24 שעות

$ 2.105
$ 2.105$ 2.105

$ 2.242
$ 2.242$ 2.242

$ 28.60482421951988
$ 28.60482421951988$ 28.60482421951988

$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856

-0.62%

-3.39%

-17.82%

-17.82%

Santos FC Fan Token (SANTOS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.108. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.105 לבין שיא של $ 2.242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.60482421951988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.214084958845856.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTOS השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Santos FC Fan Token (SANTOS) מידע שוק

No.779

$ 28.24M
$ 28.24M$ 28.24M

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 63.24M
$ 63.24M$ 63.24M

13.39M
13.39M 13.39M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

44.64%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Santos FC Fan Token הוא $ 28.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.46M. ההיצע במחזור של SANTOS הוא 13.39M, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.24M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Santos FC Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.07393-3.39%
30 ימים$ -0.14-6.23%
60 ימים$ +0.259+14.00%
90 ימים$ -0.374-15.07%
Santos FC Fan Token שינוי מחיר היום

היום,SANTOS רשם שינוי של $ -0.07393 (-3.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.14 (-6.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SANTOS ראה שינוי של $ +0.259 (+14.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Santos FC Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.374 (-15.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Santos FC Fan Token (SANTOS)?

בדוק את Santos FC Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSantos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Santos FC Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSANTOS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Santos FC Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSantos FC Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Santos FC Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Santos FC Fan Token (SANTOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Santos FC Fan Token (SANTOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Santos FC Fan Token.

בדוק את Santos FC Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Santos FC Fan Token (SANTOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Santos FC Fan Token (SANTOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Santos FC Fan Token (SANTOS)

מחפש איך לקנותSantos FC Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Santos FC Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SANTOS למטבעות מקומיים

1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל VND
55,472.02
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל AUD
A$3.24632
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל GBP
1.55992
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל EUR
1.7918
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל USD
$2.108
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל MYR
RM8.8536
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל TRY
86.38584
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל JPY
¥309.876
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל ARS
ARS$2,784.668
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל RUB
169.9048
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל INR
184.5554
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל IDR
Rp33,999.99524
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל KRW
2,927.75904
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל PHP
119.629
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל EGP
￡E.102.28016
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל BRL
R$11.46752
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל CAD
C$2.90904
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל BDT
254.09832
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל NGN
3,218.30468
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל COP
$8,432
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל ZAR
R.36.95324
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל UAH
86.34368
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל VES
Bs295.12
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל CLP
$2,021.572
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל PKR
Rs592.79068
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל KZT
1,123.05808
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל THB
฿68.38352
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל TWD
NT$64.25184
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל AED
د.إ7.73636
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל CHF
Fr1.6864
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל HKD
HK$16.46348
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל AMD
֏798.17312
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל MAD
.د.م18.90876
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל MXN
$39.29312
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל SAR
ريال7.905
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל PLN
7.67312
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל RON
лв9.10656
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל SEK
kr20.06816
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל BGN
лв3.52036
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל HUF
Ft716.99404
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל CZK
44.268
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל KWD
د.ك0.64294
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל ILS
7.12504
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל AOA
Kz1,921.58956
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל BHD
.د.ب0.794716
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל BMD
$2.108
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל DKK
kr13.44904
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל HNL
L54.66044
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל MUR
96.20912
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל NAD
$36.84784
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל NOK
kr21.33296
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל NZD
$3.5836
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל PAB
B/.2.108
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל PGK
K8.81144
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל QAR
ر.ق7.60988
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) ל RSD
дин.211.26376

Santos FC Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Santos FC Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSantos FC Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Santos FC Fan Token

כמה שווה Santos FC Fan Token (SANTOS) היום?
החי SANTOSהמחיר ב USD הוא 2.108 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANTOS ל USD?
המחיר הנוכחי של SANTOS ל USD הוא $ 2.108. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Santos FC Fan Token?
שווי השוק של SANTOS הוא $ 28.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANTOS?
ההיצע במחזור של SANTOS הוא 13.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANTOS?
‏‏SANTOS השיג מחיר שיא (ATH) של 28.60482421951988 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANTOS?
SANTOS ‏‏רשם מחירATL של 1.214084958845856 USD.
מהו נפח המסחר של SANTOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANTOS הוא $ 2.46M USD.
האם SANTOS יעלה השנה?
SANTOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANTOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:26:21 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SANTOS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 2.108 USD

מסחרSANTOS

USDTSANTOS
$2.107
$2.107$2.107
-3.34%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד