עוד על ACE

ACE מידע על מחיר

ACE מסמך לבן

ACE אתר רשמי

ACE טוקניומיקה

ACE תחזית מחיר

ACE היסטוריה

ACE מדריך קנייה

ACEממיר מטבעות לפיאט

ACE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fusionist סֵמֶל

Fusionist מְחִיר(ACE)

1 ACE ל USDמחיר חי:

$0.5437
$0.5437$0.5437
-3.04%1D
USD
Fusionist (ACE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:15 (UTC+8)

Fusionist (ACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5351
$ 0.5351$ 0.5351
24 שעות נמוך
$ 0.5918
$ 0.5918$ 0.5918
גבוה 24 שעות

$ 0.5351
$ 0.5351$ 0.5351

$ 0.5918
$ 0.5918$ 0.5918

$ 17.948923927407268
$ 17.948923927407268$ 17.948923927407268

$ 0.4264239671179304
$ 0.4264239671179304$ 0.4264239671179304

+1.30%

-3.04%

-0.19%

-0.19%

Fusionist (ACE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5435. במהלך 24 השעות האחרונות, ACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5351 לבין שיא של $ 0.5918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.948923927407268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4264239671179304.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACE השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fusionist (ACE) מידע שוק

No.651

$ 39.03M
$ 39.03M$ 39.03M

$ 448.97K
$ 448.97K$ 448.97K

$ 79.89M
$ 79.89M$ 79.89M

71.82M
71.82M 71.82M

147,000,000
147,000,000 147,000,000

146,307,870
146,307,870 146,307,870

48.85%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Fusionist הוא $ 39.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 448.97K. ההיצע במחזור של ACE הוא 71.82M, עם היצע כולל של 146307870. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.89M.

Fusionist (ACE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fusionistהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.017047-3.04%
30 ימים$ -0.0317-5.52%
60 ימים$ +0.0461+9.26%
90 ימים$ -0.1403-20.52%
Fusionist שינוי מחיר היום

היום,ACE רשם שינוי של $ -0.017047 (-3.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fusionist שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0317 (-5.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fusionist שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACE ראה שינוי של $ +0.0461 (+9.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fusionist שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1403 (-20.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fusionist (ACE)?

בדוק את Fusionist עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fusionistההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fusionistאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFusionist לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fusionistתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fusionist (ACE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fusionist (ACE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fusionist.

בדוק את Fusionist תחזית המחיר עכשיו‏!

Fusionist (ACE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fusionist (ACE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fusionist (ACE)

מחפש איך לקנותFusionist? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fusionistב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACE למטבעות מקומיים

1 Fusionist(ACE) ל VND
14,302.2025
1 Fusionist(ACE) ל AUD
A$0.831555
1 Fusionist(ACE) ל GBP
0.40219
1 Fusionist(ACE) ל EUR
0.461975
1 Fusionist(ACE) ל USD
$0.5435
1 Fusionist(ACE) ל MYR
RM2.2827
1 Fusionist(ACE) ל TRY
22.278065
1 Fusionist(ACE) ל JPY
¥79.8945
1 Fusionist(ACE) ל ARS
ARS$725.632285
1 Fusionist(ACE) ל RUB
43.941975
1 Fusionist(ACE) ל INR
47.57799
1 Fusionist(ACE) ל IDR
Rp8,766.127805
1 Fusionist(ACE) ל KRW
754.85628
1 Fusionist(ACE) ל PHP
30.778405
1 Fusionist(ACE) ל EGP
￡E.26.365185
1 Fusionist(ACE) ל BRL
R$2.94577
1 Fusionist(ACE) ל CAD
C$0.75003
1 Fusionist(ACE) ל BDT
66.12221
1 Fusionist(ACE) ל NGN
831.038675
1 Fusionist(ACE) ל COP
$2,182.72861
1 Fusionist(ACE) ל ZAR
R.9.54386
1 Fusionist(ACE) ל UAH
22.528075
1 Fusionist(ACE) ל VES
Bs76.09
1 Fusionist(ACE) ל CLP
$521.76
1 Fusionist(ACE) ל PKR
Rs154.09312
1 Fusionist(ACE) ל KZT
290.79424
1 Fusionist(ACE) ל THB
฿17.62027
1 Fusionist(ACE) ל TWD
NT$16.560445
1 Fusionist(ACE) ל AED
د.إ1.994645
1 Fusionist(ACE) ל CHF
Fr0.4348
1 Fusionist(ACE) ל HKD
HK$4.244735
1 Fusionist(ACE) ל AMD
֏208.07354
1 Fusionist(ACE) ל MAD
.د.م4.8915
1 Fusionist(ACE) ל MXN
$10.09823
1 Fusionist(ACE) ל SAR
ريال2.038125
1 Fusionist(ACE) ל PLN
1.97834
1 Fusionist(ACE) ל RON
лв2.342485
1 Fusionist(ACE) ל SEK
kr5.168685
1 Fusionist(ACE) ל BGN
лв0.907645
1 Fusionist(ACE) ל HUF
Ft184.545425
1 Fusionist(ACE) ל CZK
11.397195
1 Fusionist(ACE) ל KWD
د.ك0.1657675
1 Fusionist(ACE) ל ILS
1.831595
1 Fusionist(ACE) ל AOA
Kz495.438295
1 Fusionist(ACE) ל BHD
.د.ب0.2048995
1 Fusionist(ACE) ל BMD
$0.5435
1 Fusionist(ACE) ל DKK
kr3.462095
1 Fusionist(ACE) ל HNL
L14.22883
1 Fusionist(ACE) ל MUR
24.80534
1 Fusionist(ACE) ל NAD
$9.527555
1 Fusionist(ACE) ל NOK
kr5.473045
1 Fusionist(ACE) ל NZD
$0.92395
1 Fusionist(ACE) ל PAB
B/.0.5435
1 Fusionist(ACE) ל PGK
K2.29357
1 Fusionist(ACE) ל QAR
ر.ق1.972905
1 Fusionist(ACE) ל RSD
дин.54.41522

Fusionist מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fusionist, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFusionist הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fusionist

כמה שווה Fusionist (ACE) היום?
החי ACEהמחיר ב USD הוא 0.5435 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACE ל USD?
המחיר הנוכחי של ACE ל USD הוא $ 0.5435. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fusionist?
שווי השוק של ACE הוא $ 39.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACE?
ההיצע במחזור של ACE הוא 71.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACE?
‏‏ACE השיג מחיר שיא (ATH) של 17.948923927407268 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACE?
ACE ‏‏רשם מחירATL של 0.4264239671179304 USD.
מהו נפח המסחר של ACE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACE הוא $ 448.97K USD.
האם ACE יעלה השנה?
ACE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:15 (UTC+8)

Fusionist (ACE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ACE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.5435 USD

מסחרACE

USDTACE
$0.5437
$0.5437$0.5437
-3.20%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד