BEAM (BEAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02769. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02713 לבין שיא של $ 0.02831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.1829798403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.024893559039603684.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAM השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BEAM (BEAM) מידע שוק
BEAM
שווי השוק הנוכחי של BEAM הוא $ 4.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.93K. ההיצע במחזור של BEAM הוא 150.75M, עם היצע כולל של 150753560. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.28M.
BEAM (BEAM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BEAMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005382
-1.91%
30 ימים
$ -0.00612
-18.11%
60 ימים
$ -0.00151
-5.18%
90 ימים
$ -0.00913
-24.80%
BEAM שינוי מחיר היום
היום,BEAM רשם שינוי של $ -0.0005382 (-1.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BEAM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00612 (-18.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BEAM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BEAM ראה שינוי של $ -0.00151 (-5.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BEAM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00913 (-24.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BEAM (BEAM)?
Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.
BEAMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BEAM (BEAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BEAM (BEAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BEAM.
הבנת הטוקנומיקה של BEAM (BEAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BEAM (BEAM)
