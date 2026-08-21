Juventus מחיר היום

מחיר Juventus (JUV) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.3224, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUV ל ILS הוא ₪ 0.3224 לכל JUV.

Juventus כרגע מדורג במקום #1183 לפי שווי שוק של ₪ 5.03M, עם היצע במחזור של 15.61M JUV. ב‑24 השעות האחרונות, JUV סחר בין ₪ 0.3084 (נמוך) ל ₪ 0.3246 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 113.9349990415, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.949303456106485766.

ביצועים לטווח קצר, JUV נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו +6.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.27K.

Juventus (JUV) מידע שוק

דירוג No.1183 שווי שוק ₪ 5.03M₪ 5.03M ₪ 5.03M נפח (24 שעות) ₪ 55.27K₪ 55.27K ₪ 55.27K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 6.43M₪ 6.43M ₪ 6.43M אספקת מחזור 15.61M 15.61M 15.61M מקסימום היצע 19,956,000 19,956,000 19,956,000 אספקה כוללת 19,956,000 19,956,000 19,956,000 שיעור מחזור 78.23% בלוקצ'יין ציבורי CHZ

שווי השוק הנוכחי של Juventus הוא ₪ 5.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.27K. ההיצע במחזור של JUV הוא 15.61M, עם היצע כולל של 19956000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 6.43M.