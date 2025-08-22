עוד על WCT

WCT מידע על מחיר

WCT מסמך לבן

WCT אתר רשמי

WCT טוקניומיקה

WCT תחזית מחיר

WCT היסטוריה

WCT מדריך קנייה

WCTממיר מטבעות לפיאט

WCT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WalletConnect סֵמֶל

WalletConnect מְחִיר(WCT)

1 WCT ל USDמחיר חי:

$0.3184
$0.3184$0.3184
-6.68%1D
USD
WalletConnect (WCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:51:34 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3142
$ 0.3142$ 0.3142
24 שעות נמוך
$ 0.3516
$ 0.3516$ 0.3516
גבוה 24 שעות

$ 0.3142
$ 0.3142$ 0.3142

$ 0.3516
$ 0.3516$ 0.3516

$ 1.36665660868638
$ 1.36665660868638$ 1.36665660868638

$ 0.278037945176914
$ 0.278037945176914$ 0.278037945176914

+0.44%

-6.68%

+1.17%

+1.17%

WalletConnect (WCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3184. במהלך 24 השעות האחרונות, WCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3142 לבין שיא של $ 0.3516, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36665660868638, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.278037945176914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCT השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WalletConnect (WCT) מידע שוק

No.511

$ 59.29M
$ 59.29M$ 59.29M

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

$ 318.40M
$ 318.40M$ 318.40M

186.20M
186.20M 186.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.62%

OP

שווי השוק הנוכחי של WalletConnect הוא $ 59.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.27M. ההיצע במחזור של WCT הוא 186.20M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.40M.

WalletConnect (WCT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WalletConnectהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.022792-6.68%
30 ימים$ -0.0566-15.10%
60 ימים$ +0.0231+7.82%
90 ימים$ -0.4307-57.50%
WalletConnect שינוי מחיר היום

היום,WCT רשם שינוי של $ -0.022792 (-6.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WalletConnect שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0566 (-15.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WalletConnect שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WCT ראה שינוי של $ +0.0231 (+7.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WalletConnect שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.4307 (-57.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WalletConnect (WCT)?

בדוק את WalletConnect עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWalletConnect (WCT)

WalletConnect זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WalletConnectההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WalletConnectאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWalletConnect לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WalletConnectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WalletConnect (WCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WalletConnect (WCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WalletConnect.

בדוק את WalletConnect תחזית המחיר עכשיו‏!

WalletConnect (WCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WalletConnect (WCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WalletConnect (WCT)

מחפש איך לקנותWalletConnect? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WalletConnectב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WCT למטבעות מקומיים

1 WalletConnect(WCT) ל VND
8,378.696
1 WalletConnect(WCT) ל AUD
A$0.487152
1 WalletConnect(WCT) ל GBP
0.235616
1 WalletConnect(WCT) ל EUR
0.27064
1 WalletConnect(WCT) ל USD
$0.3184
1 WalletConnect(WCT) ל MYR
RM1.33728
1 WalletConnect(WCT) ל TRY
13.0544
1 WalletConnect(WCT) ל JPY
¥46.8048
1 WalletConnect(WCT) ל ARS
ARS$420.6064
1 WalletConnect(WCT) ל RUB
25.739456
1 WalletConnect(WCT) ל INR
27.882288
1 WalletConnect(WCT) ל IDR
Rp5,135.483152
1 WalletConnect(WCT) ל KRW
441.608064
1 WalletConnect(WCT) ל PHP
18.030992
1 WalletConnect(WCT) ל EGP
￡E.15.439216
1 WalletConnect(WCT) ל BRL
R$1.725728
1 WalletConnect(WCT) ל CAD
C$0.439392
1 WalletConnect(WCT) ל BDT
38.736544
1 WalletConnect(WCT) ל NGN
486.84952
1 WalletConnect(WCT) ל COP
$1,278.713504
1 WalletConnect(WCT) ל ZAR
R.5.584736
1 WalletConnect(WCT) ל UAH
13.19768
1 WalletConnect(WCT) ל VES
Bs44.576
1 WalletConnect(WCT) ל CLP
$305.3456
1 WalletConnect(WCT) ל PKR
Rs90.272768
1 WalletConnect(WCT) ל KZT
170.356736
1 WalletConnect(WCT) ל THB
฿10.325712
1 WalletConnect(WCT) ל TWD
NT$9.698464
1 WalletConnect(WCT) ל AED
د.إ1.168528
1 WalletConnect(WCT) ל CHF
Fr0.25472
1 WalletConnect(WCT) ל HKD
HK$2.486704
1 WalletConnect(WCT) ל AMD
֏121.571488
1 WalletConnect(WCT) ל MAD
.د.م2.8656
1 WalletConnect(WCT) ל MXN
$5.934976
1 WalletConnect(WCT) ל SAR
ريال1.194
1 WalletConnect(WCT) ל PLN
1.158976
1 WalletConnect(WCT) ל RON
лв1.375488
1 WalletConnect(WCT) ל SEK
kr3.031168
1 WalletConnect(WCT) ל BGN
лв0.531728
1 WalletConnect(WCT) ל HUF
Ft108.262368
1 WalletConnect(WCT) ל CZK
6.683216
1 WalletConnect(WCT) ל KWD
د.ك0.097112
1 WalletConnect(WCT) ל ILS
1.073008
1 WalletConnect(WCT) ל AOA
Kz290.243888
1 WalletConnect(WCT) ל BHD
.د.ب0.1200368
1 WalletConnect(WCT) ל BMD
$0.3184
1 WalletConnect(WCT) ל DKK
kr2.031392
1 WalletConnect(WCT) ל HNL
L8.335712
1 WalletConnect(WCT) ל MUR
14.531776
1 WalletConnect(WCT) ל NAD
$5.581552
1 WalletConnect(WCT) ל NOK
kr3.212656
1 WalletConnect(WCT) ל NZD
$0.54128
1 WalletConnect(WCT) ל PAB
B/.0.3184
1 WalletConnect(WCT) ל PGK
K1.343648
1 WalletConnect(WCT) ל QAR
ر.ق1.155792
1 WalletConnect(WCT) ל RSD
дин.31.897312

WalletConnect מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WalletConnect, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWalletConnect הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WalletConnect

כמה שווה WalletConnect (WCT) היום?
החי WCTהמחיר ב USD הוא 0.3184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WCT ל USD?
המחיר הנוכחי של WCT ל USD הוא $ 0.3184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WalletConnect?
שווי השוק של WCT הוא $ 59.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WCT?
ההיצע במחזור של WCT הוא 186.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WCT?
‏‏WCT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.36665660868638 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WCT?
WCT ‏‏רשם מחירATL של 0.278037945176914 USD.
מהו נפח המסחר של WCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WCT הוא $ 5.27M USD.
האם WCT יעלה השנה?
WCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:51:34 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WCT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.3184 USD

מסחרWCT

USDCWCT
$0.3182
$0.3182$0.3182
-6.76%
USDTWCT
$0.3184
$0.3184$0.3184
-6.65%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד