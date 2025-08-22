Manchester City Fan (CITY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0335. במהלך 24 השעות האחרונות, CITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0246 לבין שיא של $ 1.0877, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 36.89926205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8026910991831949.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CITY השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Manchester City Fan (CITY) מידע שוק
$ 11.10M
$ 360.92K
$ 20.40M
10.74M
19,740,000
19,740,000
54.40%
CHZ
שווי השוק הנוכחי של Manchester City Fan הוא $ 11.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 360.92K. ההיצע במחזור של CITY הוא 10.74M, עם היצע כולל של 19740000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.40M.
Manchester City Fan (CITY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Manchester City Fanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.030763
-2.88%
30 ימים
$ +0.1297
+14.35%
60 ימים
$ +0.1519
+17.23%
90 ימים
$ -0.1044
-9.18%
Manchester City Fan שינוי מחיר היום
היום,CITY רשם שינוי של $ -0.030763 (-2.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Manchester City Fan שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1297 (+14.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Manchester City Fan שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CITY ראה שינוי של $ +0.1519 (+17.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Manchester City Fan שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1044 (-9.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Manchester City Fan (CITY)?
$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
Manchester City Fan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Manchester City Fanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCITY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Manchester City Fanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךManchester City Fan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Manchester City Fanתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Manchester City Fan (CITY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Manchester City Fan (CITY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Manchester City Fan.
הבנת הטוקנומיקה של Manchester City Fan (CITY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CITY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Manchester City Fan (CITY)
מחפש איך לקנותManchester City Fan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Manchester City Fanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.