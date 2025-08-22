עוד על CITY

Manchester City Fan סֵמֶל

Manchester City Fan מְחִיר(CITY)

1 CITY ל USDמחיר חי:

$1.0337
$1.0337$1.0337
-2.89%1D
USD
Manchester City Fan (CITY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:00:26 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.0246
$ 1.0246$ 1.0246
24 שעות נמוך
$ 1.0877
$ 1.0877$ 1.0877
גבוה 24 שעות

$ 1.0246
$ 1.0246$ 1.0246

$ 1.0877
$ 1.0877$ 1.0877

$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205

$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949

-0.46%

-2.88%

-10.26%

-10.26%

Manchester City Fan (CITY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0335. במהלך 24 השעות האחרונות, CITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0246 לבין שיא של $ 1.0877, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 36.89926205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8026910991831949.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CITY השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manchester City Fan (CITY) מידע שוק

No.1111

$ 11.10M
$ 11.10M$ 11.10M

$ 360.92K
$ 360.92K$ 360.92K

$ 20.40M
$ 20.40M$ 20.40M

10.74M
10.74M 10.74M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

54.40%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Manchester City Fan הוא $ 11.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 360.92K. ההיצע במחזור של CITY הוא 10.74M, עם היצע כולל של 19740000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.40M.

Manchester City Fan (CITY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Manchester City Fanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030763-2.88%
30 ימים$ +0.1297+14.35%
60 ימים$ +0.1519+17.23%
90 ימים$ -0.1044-9.18%
Manchester City Fan שינוי מחיר היום

היום,CITY רשם שינוי של $ -0.030763 (-2.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Manchester City Fan שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1297 (+14.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Manchester City Fan שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CITY ראה שינוי של $ +0.1519 (+17.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Manchester City Fan שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1044 (-9.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Manchester City Fan (CITY)?

בדוק את Manchester City Fan עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהManchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Manchester City Fanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCITY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Manchester City Fanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךManchester City Fan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Manchester City Fanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Manchester City Fan (CITY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Manchester City Fan (CITY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Manchester City Fan.

בדוק את Manchester City Fan תחזית המחיר עכשיו‏!

Manchester City Fan (CITY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Manchester City Fan (CITY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CITY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Manchester City Fan (CITY)

מחפש איך לקנותManchester City Fan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Manchester City Fanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CITY למטבעות מקומיים

1 Manchester City Fan(CITY) ל VND
27,196.5525
1 Manchester City Fan(CITY) ל AUD
A$1.59159
1 Manchester City Fan(CITY) ל GBP
0.76479
1 Manchester City Fan(CITY) ל EUR
0.878475
1 Manchester City Fan(CITY) ל USD
$1.0335
1 Manchester City Fan(CITY) ל MYR
RM4.3407
1 Manchester City Fan(CITY) ל TRY
42.3735
1 Manchester City Fan(CITY) ל JPY
¥151.9245
1 Manchester City Fan(CITY) ל ARS
ARS$1,365.2535
1 Manchester City Fan(CITY) ל RUB
83.289765
1 Manchester City Fan(CITY) ל INR
90.51393
1 Manchester City Fan(CITY) ל IDR
Rp16,669.352505
1 Manchester City Fan(CITY) ל KRW
1,435.40748
1 Manchester City Fan(CITY) ל PHP
58.64079
1 Manchester City Fan(CITY) ל EGP
￡E.50.135085
1 Manchester City Fan(CITY) ל BRL
R$5.62224
1 Manchester City Fan(CITY) ל CAD
C$1.42623
1 Manchester City Fan(CITY) ל BDT
124.57809
1 Manchester City Fan(CITY) ל NGN
1,575.457065
1 Manchester City Fan(CITY) ל COP
$4,134
1 Manchester City Fan(CITY) ל ZAR
R.18.117255
1 Manchester City Fan(CITY) ל UAH
42.33216
1 Manchester City Fan(CITY) ל VES
Bs144.69
1 Manchester City Fan(CITY) ל CLP
$991.1265
1 Manchester City Fan(CITY) ל PKR
Rs290.630535
1 Manchester City Fan(CITY) ל KZT
550.60746
1 Manchester City Fan(CITY) ל THB
฿33.537075
1 Manchester City Fan(CITY) ל TWD
NT$31.50108
1 Manchester City Fan(CITY) ל AED
د.إ3.792945
1 Manchester City Fan(CITY) ל CHF
Fr0.8268
1 Manchester City Fan(CITY) ל HKD
HK$8.071635
1 Manchester City Fan(CITY) ל AMD
֏391.32444
1 Manchester City Fan(CITY) ל MAD
.د.م9.270495
1 Manchester City Fan(CITY) ל MXN
$19.274775
1 Manchester City Fan(CITY) ל SAR
ريال3.875625
1 Manchester City Fan(CITY) ל PLN
3.76194
1 Manchester City Fan(CITY) ל RON
лв4.46472
1 Manchester City Fan(CITY) ל SEK
kr9.849255
1 Manchester City Fan(CITY) ל BGN
лв1.725945
1 Manchester City Fan(CITY) ל HUF
Ft351.524355
1 Manchester City Fan(CITY) ל CZK
21.693165
1 Manchester City Fan(CITY) ל KWD
د.ك0.3152175
1 Manchester City Fan(CITY) ל ILS
3.49323
1 Manchester City Fan(CITY) ל AOA
Kz942.107595
1 Manchester City Fan(CITY) ל BHD
.د.ب0.3896295
1 Manchester City Fan(CITY) ל BMD
$1.0335
1 Manchester City Fan(CITY) ל DKK
kr6.59373
1 Manchester City Fan(CITY) ל HNL
L26.798655
1 Manchester City Fan(CITY) ל MUR
47.16894
1 Manchester City Fan(CITY) ל NAD
$18.06558
1 Manchester City Fan(CITY) ל NOK
kr10.448685
1 Manchester City Fan(CITY) ל NZD
$1.75695
1 Manchester City Fan(CITY) ל PAB
B/.1.0335
1 Manchester City Fan(CITY) ל PGK
K4.32003
1 Manchester City Fan(CITY) ל QAR
ر.ق3.730935
1 Manchester City Fan(CITY) ל RSD
дин.103.567035

Manchester City Fan מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Manchester City Fan, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרManchester City Fan הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Manchester City Fan

כמה שווה Manchester City Fan (CITY) היום?
החי CITYהמחיר ב USD הוא 1.0335 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CITY ל USD?
המחיר הנוכחי של CITY ל USD הוא $ 1.0335. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Manchester City Fan?
שווי השוק של CITY הוא $ 11.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CITY?
ההיצע במחזור של CITY הוא 10.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CITY?
‏‏CITY השיג מחיר שיא (ATH) של 36.89926205 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CITY?
CITY ‏‏רשם מחירATL של 0.8026910991831949 USD.
מהו נפח המסחר של CITY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CITY הוא $ 360.92K USD.
האם CITY יעלה השנה?
CITY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CITY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:00:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

