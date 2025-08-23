עוד על ETHFI

Ether.Fi Foundation סֵמֶל

Ether.Fi Foundation מְחִיר(ETHFI)

1 ETHFI ל USDמחיר חי:

-5.91%1D
USD
Ether.Fi Foundation (ETHFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:33 (UTC+8)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.72%

-5.91%

+1.57%

+1.57%

Ether.Fi Foundation (ETHFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1767. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1524 לבין שיא של $ 1.3407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.571552781361902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.405753344673152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHFI השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) מידע שוק

No.109

46.60%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ether.Fi Foundation הוא $ 548.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.67M. ההיצע במחזור של ETHFI הוא 466.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18B.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ether.Fi Foundationהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.073911-5.91%
30 ימים$ -0.0317-2.63%
60 ימים$ +0.2595+28.29%
90 ימים$ -0.2439-17.17%
Ether.Fi Foundation שינוי מחיר היום

היום,ETHFI רשם שינוי של $ -0.073911 (-5.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ether.Fi Foundation שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0317 (-2.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ether.Fi Foundation שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ETHFI ראה שינוי של $ +0.2595 (+28.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ether.Fi Foundation שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2439 (-17.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ether.Fi Foundation (ETHFI)?

בדוק את Ether.Fi Foundation עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEther.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ether.Fi Foundationההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקETHFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ether.Fi Foundationאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEther.Fi Foundation לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ether.Fi Foundationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ether.Fi Foundation (ETHFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ether.Fi Foundation (ETHFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ether.Fi Foundation.

בדוק את Ether.Fi Foundation תחזית המחיר עכשיו‏!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ether.Fi Foundation (ETHFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETHFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ether.Fi Foundation (ETHFI)

מחפש איך לקנותEther.Fi Foundation? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ether.Fi Foundationב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ETHFI למטבעות מקומיים

1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל VND
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל AUD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל GBP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל EUR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל USD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל MYR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל TRY
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל JPY
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל ARS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל RUB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל INR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל IDR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל KRW
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל PHP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל EGP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל BRL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל CAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל BDT
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל NGN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל COP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל ZAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל UAH
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל VES
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל CLP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל PKR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל KZT
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל THB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל TWD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל AED
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל CHF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל HKD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל AMD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל MAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל MXN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל SAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל PLN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל RON
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל SEK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל BGN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל HUF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל CZK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל KWD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל ILS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל AOA
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל BHD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל BMD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל DKK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל HNL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל MUR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל NAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל NOK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל NZD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל PAB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל PGK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל QAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ל RSD
дин.117.764136

Ether.Fi Foundation מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ether.Fi Foundation, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEther.Fi Foundation הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ether.Fi Foundation

כמה שווה Ether.Fi Foundation (ETHFI) היום?
החי ETHFIהמחיר ב USD הוא 1.1767 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETHFI ל USD?
המחיר הנוכחי של ETHFI ל USD הוא $ 1.1767. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ether.Fi Foundation?
שווי השוק של ETHFI הוא $ 548.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETHFI?
ההיצע במחזור של ETHFI הוא 466.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETHFI?
‏‏ETHFI השיג מחיר שיא (ATH) של 8.571552781361902 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETHFI?
ETHFI ‏‏רשם מחירATL של 0.405753344673152 USD.
מהו נפח המסחר של ETHFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETHFI הוא $ 23.67M USD.
האם ETHFI יעלה השנה?
ETHFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETHFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

