Nil Token (NIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2838. במהלך 24 השעות האחרונות, NIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2824 לבין שיא של $ 0.3141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9515934002951024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24213157208932268.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIL השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nil Token (NIL) מידע שוק
$ 55.38M
$ 607.33K
$ 283.80M
195.15M
--
1,000,000,000
NILLION
שווי השוק הנוכחי של Nil Token הוא $ 55.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 607.33K. ההיצע במחזור של NIL הוא 195.15M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 283.80M.
Nil Token (NIL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nil Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.015079
-5.04%
30 ימים
$ -0.0648
-18.59%
60 ימים
$ +0.0143
+5.30%
90 ימים
$ -0.1196
-29.65%
Nil Token שינוי מחיר היום
היום,NIL רשם שינוי של $ -0.015079 (-5.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nil Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0648 (-18.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nil Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIL ראה שינוי של $ +0.0143 (+5.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nil Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1196 (-29.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nil Token (NIL)?
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
Nil Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Nil Token (NIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nil Token (NIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nil Token.
הבנת הטוקנומיקה של Nil Token (NIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.