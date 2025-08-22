מה זהNil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token (NIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nil Token (NIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Nil Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nil Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

Nil Token (NIL) עדכונים חשובים מהתעשייה

