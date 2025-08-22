עוד על NIL

Nil Token סֵמֶל

Nil Token מְחִיר(NIL)

$0.2841
-5.04%1D
USD
Nil Token (NIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:24 (UTC+8)

Nil Token (NIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.35%

-5.04%

-1.53%

-1.53%

Nil Token (NIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2838. במהלך 24 השעות האחרונות, NIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2824 לבין שיא של $ 0.3141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9515934002951024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24213157208932268.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIL השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nil Token (NIL) מידע שוק

No.534

NILLION

שווי השוק הנוכחי של Nil Token הוא $ 55.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 607.33K. ההיצע במחזור של NIL הוא 195.15M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 283.80M.

Nil Token (NIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nil Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015079-5.04%
30 ימים$ -0.0648-18.59%
60 ימים$ +0.0143+5.30%
90 ימים$ -0.1196-29.65%
Nil Token שינוי מחיר היום

היום,NIL רשם שינוי של $ -0.015079 (-5.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nil Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0648 (-18.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nil Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIL ראה שינוי של $ +0.0143 (+5.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nil Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1196 (-29.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nil Token (NIL)?

בדוק את Nil Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nil Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nil Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNil Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nil Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nil Token (NIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nil Token (NIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nil Token.

בדוק את Nil Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Nil Token (NIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nil Token (NIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nil Token (NIL)

מחפש איך לקנותNil Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nil Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Nil Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nil Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNil Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nil Token

כמה שווה Nil Token (NIL) היום?
החי NILהמחיר ב USD הוא 0.2838 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NIL ל USD?
המחיר הנוכחי של NIL ל USD הוא $ 0.2838. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nil Token?
שווי השוק של NIL הוא $ 55.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NIL?
ההיצע במחזור של NIL הוא 195.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NIL?
‏‏NIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9515934002951024 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NIL?
NIL ‏‏רשם מחירATL של 0.24213157208932268 USD.
מהו נפח המסחר של NIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NIL הוא $ 607.33K USD.
האם NIL יעלה השנה?
NIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:24 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

