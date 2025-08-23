עוד על CTK

CertiK

CertiK מְחִיר(CTK)

CertiK (CTK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:24 (UTC+8)

CertiK (CTK) מידע על מחיר (USD)

CertiK (CTK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.348. במהלך 24 השעות האחרונות, CTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3391 לבין שיא של $ 0.3581, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.97401699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTK השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CertiK (CTK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CertiK הוא $ 52.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 960.40K. ההיצע במחזור של CTK הוא 149.54M, עם היצע כולל של 149539223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.04M.

CertiK (CTK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CertiKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002594-0.74%
30 ימים$ -0.0161-4.43%
60 ימים$ +0.0798+29.75%
90 ימים$ -0.0113-3.15%
CertiK שינוי מחיר היום

היום,CTK רשם שינוי של $ -0.002594 (-0.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CertiK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0161 (-4.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CertiK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CTK ראה שינוי של $ +0.0798 (+29.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CertiK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0113 (-3.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CertiK (CTK)?

בדוק את CertiK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CertiKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCTK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CertiKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCertiK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CertiKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CertiK (CTK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CertiK (CTK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CertiK.

בדוק את CertiK תחזית המחיר עכשיו‏!

CertiK (CTK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CertiK (CTK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CertiK (CTK)

מחפש איך לקנותCertiK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CertiKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CTK למטבעות מקומיים

CertiK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CertiK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCertiK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CertiK

כמה שווה CertiK (CTK) היום?
החי CTKהמחיר ב USD הוא 0.348 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTK ל USD?
המחיר הנוכחי של CTK ל USD הוא $ 0.348. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CertiK?
שווי השוק של CTK הוא $ 52.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTK?
ההיצע במחזור של CTK הוא 149.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTK?
‏‏CTK השיג מחיר שיא (ATH) של 3.97401699 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTK?
CTK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CTK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTK הוא $ 960.40K USD.
האם CTK יעלה השנה?
CTK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:24 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

