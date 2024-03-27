ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

שֵׁםETHFI

דירוגNo.115

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)17.42%

אספקת מחזור466,260,390

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.4662%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים8.571552781361902,2024-03-27

המחיר הנמוך ביותר0.405753344673152,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ETHFI/USDT
Ether.Fi Foundation
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ETHFI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ETHFI/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ETHFI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
