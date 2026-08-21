Stella מחיר היום

מחיר Stella (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0 לכל ALPHA.

Stella כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 450,818, עם היצע במחזור של 987.00M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +19.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.12K.

Stella (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 450.82K$ 450.82K $ 450.82K נפח (24 שעות) $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 456.76K$ 456.76K $ 456.76K אספקת מחזור 987.00M 987.00M 987.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stella הוא $ 450.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.12K. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 987.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.76K.