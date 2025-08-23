עוד על ENA

ENA מידע על מחיר

ENA מסמך לבן

ENA אתר רשמי

ENA טוקניומיקה

ENA תחזית מחיר

ENA היסטוריה

ENA מדריך קנייה

ENAממיר מטבעות לפיאט

ENA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ethena סֵמֶל

Ethena מְחִיר(ENA)

1 ENA ל USDמחיר חי:

$0.6484
$0.6484$0.6484
-6.65%1D
USD
Ethena (ENA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:03 (UTC+8)

Ethena (ENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.6333
$ 0.6333$ 0.6333
24 שעות נמוך
$ 0.7254
$ 0.7254$ 0.7254
גבוה 24 שעות

$ 0.6333
$ 0.6333$ 0.6333

$ 0.7254
$ 0.7254$ 0.7254

$ 1.5169718881109548
$ 1.5169718881109548$ 1.5169718881109548

$ 0.19527090297328784
$ 0.19527090297328784$ 0.19527090297328784

+0.54%

-6.65%

-4.69%

-4.69%

Ethena (ENA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6485. במהלך 24 השעות האחרונות, ENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6333 לבין שיא של $ 0.7254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5169718881109548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.19527090297328784.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENA השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethena (ENA) מידע שוק

No.30

$ 4.29B
$ 4.29B$ 4.29B

$ 87.96M
$ 87.96M$ 87.96M

$ 9.73B
$ 9.73B$ 9.73B

6.62B
6.62B 6.62B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

44.14%

0.11%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ethena הוא $ 4.29B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.96M. ההיצע במחזור של ENA הוא 6.62B, עם היצע כולל של 15000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.73B.

Ethena (ENA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ethenaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.04619-6.65%
30 ימים$ +0.0789+13.85%
60 ימים$ +0.3979+158.77%
90 ימים$ +0.2449+60.67%
Ethena שינוי מחיר היום

היום,ENA רשם שינוי של $ -0.04619 (-6.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ethena שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0789 (+13.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ethena שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ENA ראה שינוי של $ +0.3979 (+158.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ethena שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2449 (+60.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethena (ENA)?

בדוק את Ethena עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEthena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethenaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקENA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethenaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthena לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ethenaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethena (ENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethena (ENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethena.

בדוק את Ethena תחזית המחיר עכשיו‏!

Ethena (ENA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethena (ENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ethena (ENA)

מחפש איך לקנותEthena? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethenaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ENA למטבעות מקומיים

1 Ethena(ENA) ל VND
17,065.2775
1 Ethena(ENA) ל AUD
A$0.992205
1 Ethena(ENA) ל GBP
0.47989
1 Ethena(ENA) ל EUR
0.551225
1 Ethena(ENA) ל USD
$0.6485
1 Ethena(ENA) ל MYR
RM2.7237
1 Ethena(ENA) ל TRY
26.5885
1 Ethena(ENA) ל JPY
¥95.3295
1 Ethena(ENA) ל ARS
ARS$858.93825
1 Ethena(ENA) ל RUB
52.431225
1 Ethena(ENA) ל INR
56.776175
1 Ethena(ENA) ל IDR
Rp10,459.675955
1 Ethena(ENA) ל KRW
900.68868
1 Ethena(ENA) ל PHP
36.737525
1 Ethena(ENA) ל EGP
￡E.31.45225
1 Ethena(ENA) ל BRL
R$3.51487
1 Ethena(ENA) ל CAD
C$0.89493
1 Ethena(ENA) ל BDT
78.89651
1 Ethena(ENA) ל NGN
991.588925
1 Ethena(ENA) ל COP
$2,594
1 Ethena(ENA) ל ZAR
R.11.394145
1 Ethena(ENA) ל UAH
26.880325
1 Ethena(ENA) ל VES
Bs90.79
1 Ethena(ENA) ל CLP
$622.56
1 Ethena(ENA) ל PKR
Rs183.86272
1 Ethena(ENA) ל KZT
346.97344
1 Ethena(ENA) ל THB
฿21.03734
1 Ethena(ENA) ל TWD
NT$19.76628
1 Ethena(ENA) ל AED
د.إ2.379995
1 Ethena(ENA) ל CHF
Fr0.5188
1 Ethena(ENA) ל HKD
HK$5.064785
1 Ethena(ENA) ל AMD
֏248.27174
1 Ethena(ENA) ל MAD
.د.م5.8365
1 Ethena(ENA) ל MXN
$12.07507
1 Ethena(ENA) ל SAR
ريال2.431875
1 Ethena(ENA) ל PLN
2.36054
1 Ethena(ENA) ל RON
лв2.795035
1 Ethena(ENA) ל SEK
kr6.167235
1 Ethena(ENA) ל BGN
лв1.082995
1 Ethena(ENA) ל HUF
Ft220.34733
1 Ethena(ENA) ל CZK
13.599045
1 Ethena(ENA) ל KWD
د.ك0.1977925
1 Ethena(ENA) ל ILS
2.185445
1 Ethena(ENA) ל AOA
Kz591.153145
1 Ethena(ENA) ל BHD
.د.ب0.2444845
1 Ethena(ENA) ל BMD
$0.6485
1 Ethena(ENA) ל DKK
kr4.130945
1 Ethena(ENA) ל HNL
L16.97773
1 Ethena(ENA) ל MUR
29.59754
1 Ethena(ENA) ל NAD
$11.368205
1 Ethena(ENA) ל NOK
kr6.543365
1 Ethena(ENA) ל NZD
$1.10245
1 Ethena(ENA) ל PAB
B/.0.6485
1 Ethena(ENA) ל PGK
K2.73667
1 Ethena(ENA) ל QAR
ر.ق2.354055
1 Ethena(ENA) ל RSD
дин.64.90188

Ethena מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethena, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEthena הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ethena

כמה שווה Ethena (ENA) היום?
החי ENAהמחיר ב USD הוא 0.6485 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ENA ל USD?
המחיר הנוכחי של ENA ל USD הוא $ 0.6485. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethena?
שווי השוק של ENA הוא $ 4.29B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ENA?
ההיצע במחזור של ENA הוא 6.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENA?
‏‏ENA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.5169718881109548 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENA?
ENA ‏‏רשם מחירATL של 0.19527090297328784 USD.
מהו נפח המסחר של ENA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENA הוא $ 87.96M USD.
האם ENA יעלה השנה?
ENA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ENA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:03 (UTC+8)

Ethena (ENA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ENA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.6485 USD

מסחרENA

USDEENA
$0.648
$0.648$0.648
-6.64%
USDCENA
$0.6483
$0.6483$0.6483
-6.66%
USDTENA
$0.6484
$0.6484$0.6484
-6.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד