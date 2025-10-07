Informations sur le prix de ROME Stablecoin (ROME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.978454 $ 0.978454 $ 0.978454 Bas 24 h $ 0.996503 $ 0.996503 $ 0.996503 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.978454$ 0.978454 $ 0.978454 Haut 24 h $ 0.996503$ 0.996503 $ 0.996503 Sommet historique $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Prix le plus bas $ 0.569602$ 0.569602 $ 0.569602 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) -0.19% Variation du prix (7 j) +0.37% Variation du prix (7 j) +0.37%

Le prix en temps réel de ROME Stablecoin (ROME) est de $0.99016. Au cours des dernières 24 heures, ROME a évolué entre un minimum de $ 0.978454 et un maximum de $ 0.996503, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROME est $ 1.35, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.569602.

En termes de performance à court terme, ROME a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, -0.19% sur 24 heures et de +0.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ROME Stablecoin (ROME)

Capitalisation boursière $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Offre en circulation 2.10M 2.10M 2.10M Offre totale 2,095,015.24994 2,095,015.24994 2,095,015.24994

La capitalisation boursière actuelle de ROME Stablecoin est de $ 2.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROME est de 2.10M, avec une offre totale de 2095015.24994. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.07M.