Treehouse ETH – hinta (TETH)

1TETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Treehouse ETH (TETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:25:10 (UTC+8)

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.38%

+0.28%

-7.08%

-7.08%

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5,211.28. Viimeisen 24 tunnin aikana TETH on vaihdellut alimmillaan $ 5,099.76 ja korkeimmillaan $ 5,227.46 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,793.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,683.91.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TETH on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja -7.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Treehouse ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 388.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 74.61K ja sen kokonaistarjonta on 74605.47706774827. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 388.71M.

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Treehouse ETH – USD -hinta muuttui $ +14.3.
Viimeisten 30 päivän aikana Treehouse ETH – USD -hinnan muutos oli $ +806.4481856400.
Viimeisten 60 päivän aikana Treehouse ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,835.7421350000.
Viimeisten 90 päivän aikana Treehouse ETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,140.2137965112495.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +14.3+0.28%
30 päivää$ +806.4481856400+15.48%
60 päivää$ +4,835.7421350000+92.79%
90 päivää$ +2,140.2137965112495+69.69%

Mikä on Treehouse ETH (TETH)

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

Treehouse ETH (TETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Treehouse ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Treehouse ETH (TETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Treehouse ETH (TETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Treehouse ETH-rahakkeelle.

Tarkista Treehouse ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

TETH paikallisiin valuuttoihin

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikka

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Treehouse ETH (TETH)”

Paljonko Treehouse ETH (TETH) on arvoltaan tänään?
TETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5,211.28 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TETH-USD-parin nykyinen hinta?
TETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 5,211.28. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Treehouse ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TETH markkina-arvo on $ 388.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 74.61K USD.
Mikä oli TETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TETH saavutti ATH-hinnaksi 5,793.11 USD.
Mikä oli TETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,683.91 USD.
Mikä on TETH-rahakkeen treidausvolyymi?
TETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TETH tänä vuonna korkeammalle?
TETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:25:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.