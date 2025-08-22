SwissBorg – hinta (BORG)
SwissBorg (BORG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.257738. Viimeisen 24 tunnin aikana BORG on vaihdellut alimmillaan $ 0.249917 ja korkeimmillaan $ 0.266758 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BORG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00502687.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BORG on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja +0.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SwissBorg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 253.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BORG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 982.60M ja sen kokonaistarjonta on 982602443.442. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 253.56M.
Tämän päivän aikana SwissBorg – USD -hinta muuttui $ +0.00035476.
Viimeisten 30 päivän aikana SwissBorg – USD -hinnan muutos oli $ -0.0311064507.
Viimeisten 60 päivän aikana SwissBorg – USD -hinnan muutos oli $ +0.1263046099.
Viimeisten 90 päivän aikana SwissBorg – USD -hinnan muutos oli $ +0.0346084599409169.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00035476
|+0.14%
|30 päivää
|$ -0.0311064507
|-12.06%
|60 päivää
|$ +0.1263046099
|+49.01%
|90 päivää
|$ +0.0346084599409169
|+15.51%
What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF).
SwissBorg (BORG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.