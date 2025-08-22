Lisätietoja NUMI-rahakkeesta

NUMINE Token-logo

NUMINE Token – hinta (NUMI)

Ei listattu

1NUMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.106118
$0.106118$0.106118
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen NUMINE Token (NUMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:02:54 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.105469
$ 0.105469$ 0.105469
24 h:n matalin
$ 0.108783
$ 0.108783$ 0.108783
24 h:n korkein

$ 0.105469
$ 0.105469$ 0.105469

$ 0.108783
$ 0.108783$ 0.108783

$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375

$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167

+0.52%

-0.07%

-6.27%

-6.27%

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.106504. Viimeisen 24 tunnin aikana NUMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.105469 ja korkeimmillaan $ 0.108783 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.183375, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.052167.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NUMI on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja -6.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

--
----

$ 106.13M
$ 106.13M$ 106.13M

118.83M
118.83M 118.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NUMINE Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NUMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.83M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 106.13M.

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NUMINE Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NUMINE Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033253211.
Viimeisten 60 päivän aikana NUMINE Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0641996952.
Viimeisten 90 päivän aikana NUMINE Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.03894814320415007.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.07%
30 päivää$ +0.0033253211+3.12%
60 päivää$ +0.0641996952+60.28%
90 päivää$ +0.03894814320415007+57.65%

Mikä on NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

NUMINE Token (NUMI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

NUMINE Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NUMINE Token (NUMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NUMINE Token (NUMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NUMINE Token-rahakkeelle.

Tarkista NUMINE Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

NUMI paikallisiin valuuttoihin

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen tokenomiikka

NUMINE Token (NUMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NUMINE Token (NUMI)”

Paljonko NUMINE Token (NUMI) on arvoltaan tänään?
NUMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.106504 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NUMI-USD-parin nykyinen hinta?
NUMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.106504. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NUMINE Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NUMI markkina-arvo on $ 12.61M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NUMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NUMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.83M USD.
Mikä oli NUMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NUMI saavutti ATH-hinnaksi 0.183375 USD.
Mikä oli NUMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NUMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.052167 USD.
Mikä on NUMI-rahakkeen treidausvolyymi?
NUMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NUMI tänä vuonna korkeammalle?
NUMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NUMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.