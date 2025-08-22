Micro GPT – hinta ($MICRO)
-0.16%
-0.64%
-28.78%
-28.78%
Micro GPT ($MICRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $MICRO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $MICRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.054803, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $MICRO on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -28.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Micro GPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 905.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $MICRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 905.68K.
Tämän päivän aikana Micro GPT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Micro GPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Micro GPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Micro GPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.64%
|30 päivää
|$ 0
|-32.31%
|60 päivää
|$ 0
|-22.98%
|90 päivää
|$ 0
|--
MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Micro GPT ($MICRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Micro GPT ($MICRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Micro GPT-rahakkeelle.
Tarkista Micro GPT-rahakkeen hintaennuste nyt!
Micro GPT ($MICRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $MICRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.