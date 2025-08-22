Lisätietoja LILPUMP-rahakkeesta

LILPUMP-rahakkeen hintatiedot

LILPUMP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LILPUMP-rahakkeen tokenomiikka

LILPUMP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Lil Pump-logo

Lil Pump – hinta (LILPUMP)

Ei listattu

1LILPUMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Lil Pump (LILPUMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:12:43 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00006187
$ 0.00006187$ 0.00006187
24 h:n matalin
$ 0.00006454
$ 0.00006454$ 0.00006454
24 h:n korkein

$ 0.00006187
$ 0.00006187$ 0.00006187

$ 0.00006454
$ 0.00006454$ 0.00006454

$ 0.00225948
$ 0.00225948$ 0.00225948

$ 0.00005209
$ 0.00005209$ 0.00005209

-0.89%

-2.98%

-12.93%

-12.93%

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006217. Viimeisen 24 tunnin aikana LILPUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00006187 ja korkeimmillaan $ 0.00006454 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LILPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00225948, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005209.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LILPUMP on muuttunut -0.89% viimeisen tunnin aikana, -2.98% 24 tunnin aikana ja -12.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.79K
$ 61.79K$ 61.79K

--
----

$ 61.79K
$ 61.79K$ 61.79K

989.91M
989.91M 989.91M

989,907,593.0
989,907,593.0 989,907,593.0

Lil Pump-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LILPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.91M ja sen kokonaistarjonta on 989907593.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.79K.

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lil Pump – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Lil Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000105130.
Viimeisten 60 päivän aikana Lil Pump – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000073068.
Viimeisten 90 päivän aikana Lil Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000128886233421675.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.98%
30 päivää$ -0.0000105130-16.91%
60 päivää$ +0.0000073068+11.75%
90 päivää$ -0.0000128886233421675-17.17%

Mikä on Lil Pump (LILPUMP)

$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Lil Pump (LILPUMP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Lil Pump-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lil Pump (LILPUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lil Pump (LILPUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lil Pump-rahakkeelle.

Tarkista Lil Pump-rahakkeen hintaennuste nyt!

LILPUMP paikallisiin valuuttoihin

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LILPUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lil Pump (LILPUMP)”

Paljonko Lil Pump (LILPUMP) on arvoltaan tänään?
LILPUMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006217 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LILPUMP-USD-parin nykyinen hinta?
LILPUMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006217. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lil Pump-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LILPUMP markkina-arvo on $ 61.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LILPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LILPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.91M USD.
Mikä oli LILPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LILPUMP saavutti ATH-hinnaksi 0.00225948 USD.
Mikä oli LILPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LILPUMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005209 USD.
Mikä on LILPUMP-rahakkeen treidausvolyymi?
LILPUMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LILPUMP tänä vuonna korkeammalle?
LILPUMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LILPUMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:12:43 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.