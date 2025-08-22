Fluffington – hinta (FLUFFI)
Fluffington (FLUFFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FLUFFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLUFFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.014254, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FLUFFI on muuttunut +0.45% viimeisen tunnin aikana, -1.62% 24 tunnin aikana ja -12.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fluffington-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 143.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLUFFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999766978.406704. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 143.69K.
Tämän päivän aikana Fluffington – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fluffington – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Fluffington – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Fluffington – USD -hinnan muutos oli $ 0.
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
