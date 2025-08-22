Fei USD – hinta (FEI)
Fei USD (FEI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.001. Viimeisen 24 tunnin aikana FEI on vaihdellut alimmillaan $ 0.988129 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FEI on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fei USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.69M ja sen kokonaistarjonta on 3947862.630296386. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.95M.
Tämän päivän aikana Fei USD – USD -hinta muuttui $ +0.00281598.
Viimeisten 30 päivän aikana Fei USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029258229.
Viimeisten 60 päivän aikana Fei USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026582556.
Viimeisten 90 päivän aikana Fei USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0050557072297271.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00281598
|+0.28%
|30 päivää
|$ +0.0029258229
|+0.29%
|60 päivää
|$ +0.0026582556
|+0.27%
|90 päivää
|$ +0.0050557072297271
|+0.51%
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.