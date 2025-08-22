Dante – hinta (DGPU)
Dante (DGPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DGPU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DGPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DGPU on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -23.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dante-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DGPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.84M ja sen kokonaistarjonta on 999842485.325791. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.15K.
Tämän päivän aikana Dante – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dante – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dante – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dante – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.51%
|30 päivää
|$ 0
|-53.90%
|60 päivää
|$ 0
|-58.76%
|90 päivää
|$ 0
|--
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
