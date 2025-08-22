Lisätietoja CYDX-rahakkeesta

CYDX-rahakkeen hintatiedot

CYDX-rahakkeen valkoinen paperi

CYDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CYDX-rahakkeen tokenomiikka

CYDX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CyberDEX-logo

CyberDEX – hinta (CYDX)

Ei listattu

1CYDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00162168
$0.00162168$0.00162168
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CyberDEX (CYDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:20:53 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00160352
$ 0.00160352$ 0.00160352
24 h:n matalin
$ 0.00162668
$ 0.00162668$ 0.00162668
24 h:n korkein

$ 0.00160352
$ 0.00160352$ 0.00160352

$ 0.00162668
$ 0.00162668$ 0.00162668

$ 0.077973
$ 0.077973$ 0.077973

$ 0.00147545
$ 0.00147545$ 0.00147545

+0.44%

+0.62%

-8.14%

-8.14%

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00162168. Viimeisen 24 tunnin aikana CYDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00160352 ja korkeimmillaan $ 0.00162668 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.077973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00147545.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CYDX on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, +0.62% 24 tunnin aikana ja -8.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 511.90K
$ 511.90K$ 511.90K

--
----

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

315.66M
315.66M 315.66M

1,600,000,000.0
1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

CyberDEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 511.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 315.66M ja sen kokonaistarjonta on 1600000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.59M.

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CyberDEX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CyberDEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000646781.
Viimeisten 60 päivän aikana CyberDEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001077431.
Viimeisten 90 päivän aikana CyberDEX – USD -hinnan muutos oli $ -0.000603458215907599.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.62%
30 päivää$ +0.0000646781+3.99%
60 päivää$ +0.0001077431+6.64%
90 päivää$ -0.000603458215907599-27.12%

Mikä on CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CyberDEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CyberDEX (CYDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CyberDEX (CYDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CyberDEX-rahakkeelle.

Tarkista CyberDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

CYDX paikallisiin valuuttoihin

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikka

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CYDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CyberDEX (CYDX)”

Paljonko CyberDEX (CYDX) on arvoltaan tänään?
CYDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00162168 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CYDX-USD-parin nykyinen hinta?
CYDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00162168. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CyberDEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CYDX markkina-arvo on $ 511.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 315.66M USD.
Mikä oli CYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CYDX saavutti ATH-hinnaksi 0.077973 USD.
Mikä oli CYDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CYDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00147545 USD.
Mikä on CYDX-rahakkeen treidausvolyymi?
CYDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CYDX tänä vuonna korkeammalle?
CYDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CYDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:20:53 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.