Based SPX6900 – hinta (SPX6900)
+0.55%
-5.08%
-22.33%
-22.33%
Based SPX6900 (SPX6900) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPX6900 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPX6900-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0014083, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SPX6900 on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, -5.08% 24 tunnin aikana ja -22.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Based SPX6900-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 567.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPX6900-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 962.23M ja sen kokonaistarjonta on 962229003.684778. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 567.35K.
Tämän päivän aikana Based SPX6900 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Based SPX6900 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Based SPX6900 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Based SPX6900 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.08%
|30 päivää
|$ 0
|-37.91%
|60 päivää
|$ 0
|+93.90%
|90 päivää
|$ 0
|--
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
