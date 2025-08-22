Lisätietoja ASUGAR-rahakkeesta

ASUGAR-rahakkeen hintatiedot

ASUGAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASUGAR-rahakkeen tokenomiikka

ASUGAR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

aSUGAR-logo

aSUGAR – hinta (ASUGAR)

Ei listattu

1ASUGAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.063019
$0.063019$0.063019
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen aSUGAR (ASUGAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:26:32 (UTC+8)

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.062862
$ 0.062862$ 0.062862
24 h:n matalin
$ 0.071999
$ 0.071999$ 0.071999
24 h:n korkein

$ 0.062862
$ 0.062862$ 0.062862

$ 0.071999
$ 0.071999$ 0.071999

$ 0.099079
$ 0.099079$ 0.099079

$ 0.062862
$ 0.062862$ 0.062862

-1.99%

-0.12%

-2.93%

-2.93%

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063019. Viimeisen 24 tunnin aikana ASUGAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.062862 ja korkeimmillaan $ 0.071999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.099079, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.062862.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASUGAR on muuttunut -1.99% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -2.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 255.58K
$ 255.58K$ 255.58K

--
----

$ 255.58K
$ 255.58K$ 255.58K

4.06M
4.06M 4.06M

4,056,081.880987047
4,056,081.880987047 4,056,081.880987047

aSUGAR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 255.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.06M ja sen kokonaistarjonta on 4056081.880987047. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 255.58K.

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana aSUGAR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana aSUGAR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0092679900.
Viimeisten 60 päivän aikana aSUGAR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0090503728.
Viimeisten 90 päivän aikana aSUGAR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.12%
30 päivää$ -0.0092679900-14.70%
60 päivää$ -0.0090503728-14.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on aSUGAR (ASUGAR)

Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

aSUGAR (ASUGAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

aSUGAR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon aSUGAR (ASUGAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko aSUGAR (ASUGAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita aSUGAR-rahakkeelle.

Tarkista aSUGAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASUGAR paikallisiin valuuttoihin

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen tokenomiikka

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASUGAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”aSUGAR (ASUGAR)”

Paljonko aSUGAR (ASUGAR) on arvoltaan tänään?
ASUGAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.063019 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASUGAR-USD-parin nykyinen hinta?
ASUGAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.063019. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on aSUGAR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASUGAR markkina-arvo on $ 255.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.06M USD.
Mikä oli ASUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASUGAR saavutti ATH-hinnaksi 0.099079 USD.
Mikä oli ASUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASUGAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.062862 USD.
Mikä on ASUGAR-rahakkeen treidausvolyymi?
ASUGAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASUGAR tänä vuonna korkeammalle?
ASUGAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASUGAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:26:32 (UTC+8)

aSUGAR (ASUGAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.