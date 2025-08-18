Mikä on NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NYM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista NYM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue NYM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NYM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NYM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NYM (NYM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NYM (NYM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NYM-rahakkeelle.

Tarkista NYM-rahakkeen hintaennuste nyt!

NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikka

NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NYM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NYM (NYM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NYM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NYM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NYM paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

NYM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NYM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NYM” Paljonko NYM (NYM) on arvoltaan tänään? NYM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05232 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NYM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.05232 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NYM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NYM-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NYM markkina-arvo on $ 42.68M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NYM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NYM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 815.66M USD . Mikä oli NYM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NYM saavutti ATH-hinnaksi 5.879731269445029 USD . Mikä oli NYM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NYM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03966313782793887 USD . Mikä on NYM-rahakkeen treidausvolyymi? NYM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.92K USD . Nouseeko NYM tänä vuonna korkeammalle? NYM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NYM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NYM (NYM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.