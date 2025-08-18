First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00035808
24 h:n matalin
$ 0.00037826
24 h:n korkein
$ 0.00035808
$ 0.00037826
$ 0.003092736459733308
$ 0.000002433929875167
+0.81%
+1.21%
-6.05%
-6.05%
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00036524. Viimeisen 24 tunnin aikana NEIROCTO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00035808 ja korkeimmillaan $ 0.00037826 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEIROCTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003092736459733308, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000002433929875167.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NEIROCTO on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, +1.21% 24 tunnin aikana ja -6.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen markkinatiedot
No.268
$ 153.65M
$ 152.49K
$ 153.65M
420.68B
420,690,000,000
420,690,000,000
99.99%
ETH
First Neiro on ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 153.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 152.49K. NEIROCTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.68B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 153.65M.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän First Neiro on ETH-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000043606
+1.21%
30 päivää
$ -0.00015981
-30.44%
60 päivää
$ +0.00004452
+13.88%
90 päivää
$ -0.00020068
-35.47%
First Neiro on ETH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NEIROCTO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000043606 (+1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
First Neiro on ETH 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00015981 (-30.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
First Neiro on ETH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEIROCTO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00004452 (+13.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
First Neiro on ETH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00020068 (-35.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle First Neiro on ETH (NEIROCTO)?
Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.
First Neiro on ETH on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja First Neiro on ETH-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NEIROCTO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue First Neiro on ETH-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään First Neiro on ETH-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
First Neiro on ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon First Neiro on ETH (NEIROCTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko First Neiro on ETH (NEIROCTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita First Neiro on ETH-rahakkeelle.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikka
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEIROCTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
First Neiro on ETH (NEIROCTO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa First Neiro on ETH:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa First Neiro on ETH MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.