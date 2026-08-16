قیمت امروز Stand With Crypto Fund

قیمت لحظه‌ ای Stand With Crypto Fund (SWC) در حال حاضر برابر با $ 0.01428212 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWC به USD برابر با $ 0.01428212 برای هر SWC می‌ باشد.

توکن Stand With Crypto Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,282.12 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M SWC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWC در بازه‌ ای بین $ 0.01425443 (حداقل) و $ 0.01430992 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.25 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01399517 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Stand With Crypto Fund (SWC)

ارزش بازار $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K حجم (24 ساعته) $ 7.40$ 7.40 $ 7.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stand With Crypto Fund برابر است با $ 14.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.40. عرضه در گردش SWC برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.28K است.